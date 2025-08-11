Acheter-Louer.fr : sa filiale Sol Treasury Corp acquiert 1 565 Solana

(AOF) - La société Acheter-Louer.fr annonce que sa filiale Sol Treasury Corp a fait l'acquisition de 1 565 Solana à un cours de 147 euros, pour un montant de 229 998 euros. Pour rappel, ces acquisitions ont pu être réalisées grâce à une émission obligataire non dilutive réalisée par Sol Treasury Corp pour un montant maximum de 2 millions d'euros. À l'issue de ces acquisitions, Sol Treasury Corp détient 14 194 Solana acquis à un prix moyen de 126,17 euros pour une valorisation au 8 aout 2025 d'environ 2,129 millions d'euros, soit une appréciation de la valorisation des Solana détenus de 19%.

Acheter-louer.fr communiquera de manière régulière au marché de l'avancée de ces acquisitions et leurs performances.

