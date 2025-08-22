Acheter-louer.fr, Freelance.com, Worldline...les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris

(AOF) - Acheter-louer.fr
Acheter-louer.fr rappelle que par communiqué de presse du 11 février dernier elle avait annoncé au marché avoir sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Paris pour lui permettre de restructurer son endettement hors passif obligataire. Le Tribunal de commerce de Paris qui avait fait droit à sa demande par décision en date du 11 février 2025 a, par jugement en date du 20 août 2025, décider de proroger cette procédure de sauvegarde pour une période de 6 mois soit jusqu'au 11 février 2026.
Freelance.com
Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes publiera son chiffre d'affaires du premier semestre 2025.
Worldline, spécialiste mondial des services de paiements, prend acte de la dégradation de sa notation de crédit par S&P Global Ratings. Le 22 février dernier, à la suite de la publication des résultats du premier semestre 2025, S&P Global Ratings a procédé à une révision à la baisse de la notation de crédit de Worldline. S&P Global Ratings a ajusté la notation de crédit long terme de Worldline à BB avec une surveillance négative (contre BBB- , surveillance négative) et la notation de crédit court terme à B (contre A-3).
