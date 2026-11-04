ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 04/11/2026 : ACHETER-LOUER.FR investit 250 K USD dans Lucid Computing, spécialiste des infrastructures de confiance pour l'intelligence artificielle

Paris, le 04 novembre 2026

À 08 heures

ACHETER-LOUER.FR

investit 250 K$ dans Lucid Computing,

spécialiste des infrastructures de confiance

pour l'intelligence artificielle

• Investissement de 250 K$ dans Lucid Computing via SOL Treasury Corp, financé sur fonds propres

• Première opération réalisée dans le cadre de la stratégie de diversification technologique

• Souscription directe de 28 550 actions préférentielles Series Seed nouvellement émises

• Participation à une levée de fonds d'environ 13 M$

ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactifs Solana via sa filiale SOL Treasury Corp détenue à 100 %, annonce avoir finalisé, par l'intermédiaire de cette filiale, une souscription directe de 28 550 actions préférentielles Series Seed nouvellement émises par Lucid Computing, au prix de 8,756298 USD par action, représentant un investissement total de 249 992,31 USD.

La souscription a été financée sur fonds propres du Groupe

Cette opération constitue une première concrétisation de la stratégie de diversification annoncée par le Groupe, visant notamment les domaines de l'intelligence artificielle, de la data, des solutions digitales et de la sécurisation des infrastructures numériques.

Une infrastructure pour une IA plus vérifiable

Lucid Computing développe une technologie permettant aux clients de vérifier de manière indépendante où s'exécutent les charges de travail d'intelligence artificielle, comment les infrastructures sont configurées et si un modèle déployé correspond à celui qui a été préalablement évalué.

Elle combine sécurité matérielle, preuves cryptographiques et mesures réseau, notamment pour l'IA souveraine, la résidence des données et les évaluations de sécurité de l'IA.

Lucid Computing, société de droit de l'État du Delaware (USA) créée en 2024, compte parmi ses investisseurs spécialisés Juniper Ventures, Lionheart Ventures, Safe Artificial Intelligence Fund (SAIF) et Halcyon Futures.

Lionheart Ventures a également investi dans Anthropic ; SAIF a été fondé par Geoff Ralston, ancien président de Y Combinator.

Un premier investissement dans une société non cotée du secteur de l'IA

Cette opération permet à ACHETER-LOUER.FR de participer, à un stade précoce, à une entreprise non cotée développant des infrastructures de confiance pour l'IA.

Elle s'inscrit dans la stratégie de diversification annoncée par le Groupe, notamment vers l'intelligence artificielle, la data, les solutions digitales et la sécurisation des infrastructures numériques.

L'investissement de SOL Treasury Corp consiste en une souscription directe de 28 550 actions préférentielles Series Seed nouvellement émises par Lucid Computing, pour un montant total de 249 992,31 USD, dans le cadre d'une levée de fonds par cette société d'environ 13 M$.

Il s'agit de titres de capital représentant 0.24 % du capital de Lucid Computing sur une base pleinement diluée en cas de réalisation de la levée de fonds à hauteur de 100%.

Les droits attachés à ces actions sont définis dans les statuts et accords de financement de Lucid Computing.

Cet investissement dans une société non cotée présente un risque de perte totale ou partielle en capital et un horizon de liquidité potentiellement long.

Nature et caractéristiques des titres souscrits

L'investissement porte sur la souscription de 28 550 actions préférentielles de catégorie « Series Seed », correspondant à des titres de capital émis par Lucid Computing Inc. dans le cadre de son financement d'amorçage.

Ces actions sont assorties de droits spécifiques, notamment d'une priorité de distribution par rapport aux actions ordinaires en cas de liquidation ou de certaines opérations assimilées, d'un droit de conversion en actions ordinaires et de droits collectifs de gouvernance, selon les conditions prévues par les statuts et les accords d'investissement de Lucid Computing.

Ces droits ne constituent ni une garantie de remboursement du capital investi ni une garantie de rendement.

Incidence de l'investissement sur l'horizon de trésorerie du Groupe

L'investissement de 249 992,31 USD réalisé par l'intermédiaire de SOL Treasury Corp est financé sur les fonds propres du Groupe.

Compte tenu de ce décaissement, le Groupe actualise son horizon prévisionnel de trésorerie et estime désormais disposer des ressources nécessaires pour financer ses besoins jusqu'à fin octobre 2027, sous réserve du tirage des tranches restantes du financement obligataire mis en place avec Digital Ventures I en janvier 2026.

En l'absence de tirage de ces tranches, l'horizon de trésorerie du Groupe serait limité à six mois.

Ces estimations reposent sur les prévisions actuelles de trésorerie du Groupe et demeurent soumises à l'évolution de ses besoins de financement.

Laurent Campagnolo, Président du Directoire d'ACHETER-LOUER.FR :

« Cet investissement constitue une première étape concrète de notre diversification vers l'intelligence artificielle.

La capacité de vérifier où et comment les systèmes d'IA fonctionnent répond à un enjeu croissant pour les organisations.

Nous souhaitons identifier sélectivement des technologies prometteuses, dans une perspective de long terme et avec une gestion attentive des risques. »

Kristian Rönn, cofondateur et CEO de Lucid Computing :

« À mesure que l'IA devient une infrastructure critique, la confiance ne peut plus reposer sur de simples promesses.

Les organisations ont besoin de preuves, de l'endroit où leur IA fonctionne, de ce qu'elle fait et de qui la contrôle.

Lucid rend cela vérifiable au niveau matériel.

Nous sommes heureux d'accueillir ACHETER-LOUER.FR parmi nos investisseurs alors que nous déployons une infrastructure d'IA vérifiable à davantage de clients en Europe et au-delà. »

Lucid Computing, société constituée dans l'État du Delaware en décembre 2024, développe des infrastructures de calcul sécurisées et vérifiables destinées à renforcer la confiance dans le déploiement des systèmes d'intelligence artificielle.

Son équipe principale compte environ 15 personnes, auxquelles s'ajoutent des prestataires et conseillers spécialisés.

Cofondée et dirigée par Kristian Rönn, précédemment cofondateur de Normative et ancien collaborateur du Future of Humanity Institute de l'Université d'Oxford, la société cible notamment les entreprises d'IA, les organismes de recherche et d'évaluation de la sécurité de l'IA, les gouvernements, les programmes de calcul souverain et les entreprises réglementées.

Lucid indique avoir développé le socle de sa plateforme de vérification et obtenu ses premiers contrats commerciaux.

Ses activités actuelles comprennent des prestations d'ingénierie et des services de calcul dédiés de type NeoCloud.

Son objectif est de transformer ses premiers projets en offres commerciales reproductibles de calcul vérifiable.

Son approche associe son infrastructure NeoCloud, ses recherches sur la vérification et des tests indépendants de sécurité (« red teaming ») en conditions réelles.

Ses solutions s'adressent aux laboratoires d'IA, aux organismes d'évaluation, aux opérateurs de cloud et de centres de données ainsi qu'aux gouvernements, avec des applications en matière d'IA souveraine, de localisation des données, de conformité aux contrôles à l'export et d'évaluation indépendante des modèles.

Les fonds levés doivent principalement financer l'ingénierie et le développement des produits, la réalisation des projets clients existants, le développement commercial et le besoin en fonds de roulement.

L'acquisition supplémentaire importante de GPU envisagée dans un plan antérieur ne fait pas partie de l'utilisation des fonds prévue pour cette levée.

Les fonds levés doivent notamment contribuer à renforcer son équipe d'ingénierie et de recherche, étendre son cluster dédié à la vérification de l'IA et accélérer la commercialisation de ses solutions de vérification ancrées dans le matériel, et soutenir ses prochaines étapes, notamment les premiers déploiements commerciaux auprès de laboratoires d'IA et d'opérateurs de centres de données, ainsi que des projets pilotes de vérification avec des partenaires publics.

Perspectives

Avec cette première prise de position dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, ACHETER-LOUER.FR franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa stratégie de diversification et de création de valeur.

Le Groupe entend poursuivre, de manière sélective, l'identification et l'étude de nouvelles opportunités d'investissement et de diversification, notamment dans les domaines des solutions digitales, de la Data, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, des technologies décentralisées et du Web3, ainsi que dans d'autres secteurs présentant un potentiel de croissance et de création de valeur.

Cette démarche s'inscrit dans une vision de développement à long terme, avec pour ambition de constituer progressivement un portefeuille de participations à fort potentiel de croissance, au bénéfice d'ACHETER-LOUER.FR et de ses actionnaires.

Ces opportunités pourraient prendre la forme de prises de participations et/ou d'opérations de croissance externe.

La réalisation de ces éventuelles opérations demeurera toutefois conditionnée aux capacités financières propres du Groupe ainsi qu'à la mise en place préalable des financements externes nécessaires, aucune opération de cette nature n'étant engagée à ce jour.

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Ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana,

Via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Le Groupe développe parallèlement une stratégie de diversification visant à identifier de nouvelles opportunités d'investissement et de développement, notamment dans les domaines des technologies digitales, de la data, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et des technologies décentralisées.

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À propos de LUCID COMPUTING

Lucid Computing développe des technologies permettant de vérifier indépendamment les conditions d'exécution des traitements d'intelligence artificielle : localisation des charges de travail, configuration de l'infrastructure et correspondance entre un modèle déployé et celui préalablement évalué.

Sa technologie combine sécurité matérielle, preuves cryptographiques et mesures réseau.

Ses activités commerciales actuelles comprennent des prestations d'ingénierie et des services de calcul dédiés NeoCloud.

Elle vise notamment les entreprises d'IA, les gouvernements et les entreprises réglementées, avec des applications en IA souveraine, localisation des données et évaluation de la sécurité de l'IA.

Site : www.lucidcomputing.ai