Acheter-louer.fr annonce des cessions
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 18:19
Pour Laurent Campgnolo, président du directoire d'Acheter-louer.fr : "cette cession traduit notre volonté de concentrer nos ressources sur nos axes stratégiques de développement. Nous estimons que les marques médias de Devalense Group disposent du positionnement et des expertises nécessaires pour assurer la poursuite du développement d'Expression et de la base Actupro-Immobilier".
La continuité éditoriale et la qualité des contenus du média Expression seront pleinement assurées, dans une logique de complémentarité avec les supports et les valeurs portées par Radio Immo.
Valeurs associées
|0,0263 EUR
|Euronext Paris
|-5,05%
