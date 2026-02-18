ACHETER-LOUER.FR : Acheter-louer.fr annonce la signature d'un accord pour la cession de son activité historique BtoB immobilière, regroupant le média Expression et la base de données Actupro-Immobilier à Devalense-Médias

Paris, le 18 février 2026

À 18 heures

Acheter-louer.fr annonce

la signature d'un accord pour la cession de son

activité historique BtoB immobilière, regroupant le média Expression et la base de données Actupro-Immobilier

à Devalense-Médias

La société Acheter-louer.fr, annonce la signature d'un accord ferme et définitif pour la cession de son activité historique BtoB immobilière, regroupant le média Expression et la base de données Actupro-Immobilier à Devalense-Médias, filiale de Devalense Group et actionnaire majoritaire de Webradios Editions (Radio Immo, Radio Territoria, Radio Patrimoine, Komu).

La marque EXPRESSION, avec son magazine, son site internet et sa newsletter, reconnue pour la qualité de ses contenus éditoriaux à destination des acteurs de l'immobilier, trouve ainsi un nouvel écrin naturel aux côtés de Radio.Immo. Un écosystème média cohérent, dont la vocation sera de décrypter, informer et accompagner les professionnels du secteur.

Dans le cadre de cette opération, la base de données BtoB “Actupro-Immobilier” est également cédée à Devalense Médias. Cette base qualifiée de professionnels de l'immobilier constitue un actif stratégique permettant de renforcer la diffusion de contenus, la portée des actions éditoriales et la pertinence des dispositifs de communication et de marketing direct BtoB.

« Cette cession traduit notre volonté de concentrer nos ressources sur nos axes stratégiques de développement. Nous estimons que les marques médias de Devalense Group disposent du positionnement et des expertises nécessaires pour assurer la poursuite du développement d'EXPRESSION et de la base Actupro-Immobilier »

Déclare Laurent Campagnolo, Président du Directoire d'Acheter-louer.fr

Actionnaire majoritaire du groupe Webradios Editions (Radio.Immo, Radio Territoria, Radio Patrimoine, Komu), Devalense Group solidifie sa position comme groupe média de référence dédié aux professionnels de l'immobilier. Cette acquisition représente une opportunité stratégique de renforcer son offre BtoB média, d'enrichir ses formats éditoriaux, de consolider sa position de média incontournable auprès des décideurs de l'immobilier, et de proposer des campagnes BtoB de marketing direct.

La continuité éditoriale et la qualité des contenus du média Expression seront pleinement assurées, dans une logique de complémentarité avec les supports et les valeurs portées par Radio.Immo.

« L'intégration du média Expression et de la base de données Actupro-Immobilier s'inscrit pleinement dans notre ambition d'apporter toujours plus de valeur ajoutée à nos clients de l'Immobilier et des univers professionnels connexes. Ces actifs viennent enrichir notre écosystème éditorial et renforcer notre capacité à informer, fédérer et engager les acteurs du marché »

Souligne Sylvain Lévy-Valensi, Directeur des Programmes de Radio.Immo.

Les modalités financières de l'opération n'ont pas été rendues publiques.

Cette transaction sera effective lorsque la SA Acheter-louer.fr sera sortie de la procédure de sauvegarde.

Cette activité en 2025 a représenté 16,6% du chiffre d'affaires du groupe Acheter-louer.fr.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du recentrage de l'activité du Groupe Acheter-Louer.fr qui se traduit par le déploiement ambitieux de sa stratégie de « Crypto Treasury Company » dédiée à Solana (SOL), via sa filiale détenue à 100 %, la société Sol Treasury Corp SASU. Elle contribue à l'optimisation de sa structure opérationnelle et financière.

Cette cession n'est pas de nature à remettre en cause les perspectives financières d'Acheter-louer.fr.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana,

via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

À propos de Devalense-Médias

Devalense-Médias est filiale de Devalense Group, actionnaire majoritaire de Webradios Editions (Radio Immo, Radio Territoria, Radio Patrimoine, Komu).

Webradios Editions est un groupe de médias thématiques de référence en France auprès des décideurs et entreprises des secteurs de l'Immobilier, de la fabrique de la ville et des territoires (construction & promotion, rénovation, urbanisme & aménagement, etc.). Radio Immo en est le média phare, média audio et digital de référence des professionnels de l'immobilier proposant informations, analyses, débats et interviews d'experts du secteur.

Contact Devalense Médias : gregoire.darricau@devalensegroup.com