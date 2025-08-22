ACHETER-LOUER.FR : Acheter-louer.fr annonce la prolongation pour une période de 6 mois de la procédure de sauvegarde ouverte pour restructurer son passif

Paris, le 22 Aout 2025

À 18 heures

Acheter-louer.fr annonce la prolongation pour une période

de 6 mois de la procédure de sauvegarde ouverte pour restructurer son passif

La Société rappelle que par communiqué de presse du 11 février dernier elle avait annoncé au marché avoir sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Paris pour lui permettre de restructurer son endettement hors passif obligataire.

Le Tribunal de commerce de Paris qui avait fait droit à sa demande par décision en date du 11 février 2025 a, par jugement en date du 20 août 2025, décider de proroger cette procédure de sauvegarde pour une période de 6 mois soit jusqu'au 11 février 2026.

Cette prorogation permettra à la Société, avec l'assistance la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître Christophe THEVENOT, administrateur judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Paris lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de poursuivre ses discussions pour finaliser les solutions permettant de pérenniser l'activité du groupe et de maintenir les emplois, le temps de la recherche de solutions de financements pérennes.

La Société rappelle que cette procédure de sauvegarde concerne uniquement la dette fournisseurs, sociales et bancaires de la Société et ne portera pas sur les OCEANE en circulation dont le remboursement s'effectue lors de leurs conversions.

A propos de la sauvegarde

La procédure de sauvegarde peut durer jusqu'à douze mois et protège les sociétés qui ne sont pas en cessation des paiements afin de leur permettre de résoudre leurs difficultés et de poursuivre leurs activités.

CALENDRIER FINANCIER :

Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2025, au plus tard le 30/09/2025

Publication des résultats du 1er semestre 2025, au plus tard le 31/10/2025

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400SOY2 - ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana,

via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

