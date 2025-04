ACEA : les ventes de voitures reculent au 1er trimestre dans l'Union européenne

Enfin, on notera le très net repli des ventes de Tesla -36 % en mars et -45 % au premier trimestre, victime d'une mauvaise image de marque liée à l'implication en politique, aux côtés de Donald Trump notamment, de son patron Elon Musk.

A l'inverse, Renault Group s'est distingué avec une progression de 11,6 % en mars et de 9,5 % entre janvier et mars.

En ce qui concerne les groupes, Stellantis a vu ses ventes reculer de 8,4 % le mois dernier et de 14 % sur l'ensemble du premier trimestre. Il s'agit de la plus mauvaise performance parmi les gros constructeurs.

(AOF) - Les ventes de véhicules particuliers neufs ont légèrement reculé de 0,2 % en mars dans l’Union européenne, portant la baisse sur l’ensemble du premier trimestre à 1,9 %, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles. L’ACEA précise que le contexte mondial est particulièrement difficile et imprévisible pour les constructeurs automobiles.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.