Accord XXL avec Google : Constellation Energy s'envole en tête du S&P 500

Constellation Energy ( 13,76% à 304,44 dollars) occupe la tête de l'indice S&P 500 ce mardi, porté par la signature d'un contrat d'achat d'électricité sur 20 ans avec Google, filiale d'Alphabet. Bien qu'aucun montant global n'ait été dévoilé pour cet accord, ce partenariat permettra au producteur américain d'énergie de financer de nouveaux équipements dans 11 de ses centrales nucléaires situées dans l'Illinois, en Pennsylvanie et dans le New Jersey.

Cette injection massive de capitaux vise avant tout à renforcer l'offre globale d'électricité sur le marché américain.

Un apport massif de capacité pour le réseau PJM

Concrètement, cet accord permettra d'injecter 890 mégawatts (MW) de nouvelle capacité nucléaire sur le réseau électrique PJM pour répondre à la demande croissante et renforcer la stabilité du réseau. Le réseau PJM est le plus grand gestionnaire de réseau électrique régional aux Etats-Unis, qui supervise le marché de l'électricité dans 13 Etats de l'Est américain.

En parallèle, les deux entreprises ont signé un contrat d'approvisionnement de 15 ans portant sur 2 700 MW supplémentaires issus du parc de Constellation Energy. Ce montage financier garantit que ces centrales continueront d'alimenter durablement le marché PJM.

La société d'analyse Wedbush explique que "cet engagement garantit à Constellation Energy une visibilité financière pour prolonger de 20 ans la licence d'exploitation de ses réacteurs, qui devaient initialement être mis à la retraite en 2034 et 2036."

Ce partenariat répond à un défi technique majeur : augmenter l'offre d'énergie rapidement sans construire de nouvelles centrales.

Moderniser le parc existant pour gagner en rapidité

Face à l'explosion de la demande nationale en électricité (industrie, électrification et infrastructures numériques), la modernisation des centrales nucléaires existantes offre une solution rapide pour injecter des mégawatts propres et stables. En modernisant les turbines, les générateurs de vapeur et les systèmes de contrôle numérique, ces améliorations génèrent des gains de capacité majeurs, sans les délais de plusieurs années ni les goulots d'étranglement liés à la construction de nouvelles installations.

Les 890 MW supplémentaires ainsi débloqués équivalent à la production de plusieurs petits réacteurs modulaires (SMR) ou d'un grand réacteur traditionnel. Ce projet s'inscrit directement dans les objectifs du programme fédéral UPRISE, qui encourage les partenariats public-privé pour maximiser la production d'électricité décarbonée à partir des infrastructures nucléaires américaines actuelles.

Une croissance responsable et sans surcoût pour les usagers

"Notre accord avec Constellation va financer l'augmentation de puissance de réacteurs nucléaires. Cela renforcera le réseau PJM, qui alimente 67 millions de personnes, tout en préservant le prix de l'électricité et en soutenant les emplois syndiqués locaux", a expliqué Amanda Peterson Corio, responsable mondiale de l'énergie chez Google.

Cet accord s'inscrit dans la démarche "Bring Your Own Power" de PJM, et respecte l'engagement de protection des consommateurs (White House Ratepayer Protection Pledge) : Google apporte de nouvelles capacités sur le réseau pour couvrir sa propre croissance sans alourdir la facture des particuliers.

Sur le plan économique, Constellation Energy investira plus de 4,3 MdsUSD, ce qui permettra de préserver environ 4 400 emplois et d'en créer près de 7 200 autres dans le bâtiment sur six sites nucléaires dans l'Illinois, en Pennsylvanie et dans le New Jersey.

Partenariat technologique et perspectives d'avenir

L'accord ne s'arrête pas à la fourniture d'électricité : il intègre également une alliance technologique clé autour des données et de l'intelligence artificielle.

Le producteur américain d'énergie a choisi Google Cloud et Gemini Enterprise dans le cadre d'un accord de 5 ans. L'objectif est d'utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer le déploiement des capacités, optimiser la distribution d'énergie, réduire les coûts des futures infrastructures et sécuriser le réseau électrique. Les deux groupes ont aussi défini un cadre de travail pour évaluer de futurs projets dans l'énergie propre, le stockage et la gestion de la demande à travers les Etats-Unis.

Enfin, Wedbush rapporte, d'après Bloomberg, que Google est en bonne voie pour finaliser un autre accord avec Constellation Energy. Le média financier américain évoque un contrat pluriannuel de 1 MdUSD qui pourrait être annoncé dès cette semaine.