Accord Tesla-SpaceX : Wall Street le juge inévitable, mais Musk estime que rien n'est encore joué

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* Tesla a besoin de la majorité de toutes les actions pour que l'opération soit approuvée, selon Musk

* Les comités ne se sont pas encore mis d'accord sur les conditions de la fusion, aucune condition n'a été discutée

* Les votes non exprimés et les abstentions des courtiers pourraient compromettre l'approbation, selon les analystes

par Akash Sriram

Elon Musk voit "de nombreux avantages" à fusionner Tesla TSLA.O et SpaceX SPCX.O , mais la décision ne lui appartient pas: deux comités spéciaux auxquels il ne peut pas siéger et un vote des actionnaires de Tesla qu’il qualifie d’obstacle de taille se dressent sur son chemin.

Cette tension plane sur une opération que de nombreux analystes jugent inévitable. Elon Musk, qui se décrit lui-même comme une "partie en conflit", a déclaré que les comités n’étaient pas encore parvenus à s’accorder sur les conditions et qu’une fusion n’était pas certaine, même si Wall Street s’attend à ce qu’un accord soit conclu d’ici la fin de l’année prochaine.

L'action SpaceX a progressé de 9%, tandis que celle de Tesla a gagné 1% en pré-ouverture.

SpaceX et Tesla développent conjointement l’usine de puces Terafab, et l’intelligence artificielle représente désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires de SpaceX, avec des dépenses supplémentaires comprises entre 35 et 40 milliards de dollars prévues au quatrième trimestre pour financer la poursuite de son expansion.

"Je pense qu’une fusion entre Tesla et SpaceX est logique. C’est une décision très stratégique, car les deux entreprises se tournent rapidement vers l’intelligence artificielle et les systèmes autonomes, et mènent toutes deux d’énormes projets d’infrastructure", a déclaré Justus Parmar, directeur général de Fortuna Investments et investisseur dans les deux sociétés.

"Cela permettrait également d’éviter les redondances et le temps qu’il passe à faire la navette entre les deux entités, tout en réduisant les frais généraux liés au statut de société cotée, les frais juridiques et les charges administratives."

Selon les analystes, l’augmentation des dépenses d’investissement dans des infrastructures spatiales et d’IA coûteuses pèserait sur le flux de trésorerie disponible de SpaceX, une pression qu’une société fusionnée pourrait alléger en partageant des services et en contractant des emprunts conjointement avec Tesla.

Ils citent également la présentation du Roadster la semaine dernière, au cours de laquelle une voiture Tesla équipée de propulseurs de fusée SpaceX a fait un saut périlleux et a bondi par-dessus un camion, comme un avant-goût de ce qu’une société fusionnée pourrait produire.

LE VOTE DE TESLA CONSTITUE UN OBSTACLE

Le contrôle pourrait également faire partie des arguments avancés par Musk en faveur d’une fusion. Musk détient environ 85% des droits de vote de SpaceX grâce à des actions à droit de vote privilégié. Mais chez Tesla, il n’en détient qu’environ 20%.

Bill Birmingham, directeur de la recherche chez REX Financial, estime qu’une fusion donnerait au milliardaire environ 57% des droits de vote.

Ryan Zurrer, fondateur de Dialectic, l’évalue à 58% pour un rapport d’échange de 0,7 action SpaceX, le niveau indicatif avancé par Barclays.

Aucun rapport d’échange n’a encore été négocié. Ryan Zurrer a déclaré qu’un rapport proche de 0,6 serait nécessaire pour qu’Elon Musk conserve le contrôle s’il vendait davantage d’actions, et que "le principal obstacle sera le vote des actionnaires de Tesla face aux propres motivations d’Elon Musk".

Musk a déclaré que Tesla devait disposer d’une majorité de l’ensemble des actions, et pas seulement de celles ayant fait l’objet d’un vote, de sorte que chaque vote non exprimé joue en défaveur de l’opération. Les analystes ont souligné que le taux de participation constituait un risque, citant les votes non exprimés par les courtiers lors de l’assemblée de l’année dernière comme un facteur susceptible d’affecter les chances de réussite de l’opération.

Des questions de gouvernance et de réglementation se poseraient ensuite. Lorsque Tesla a racheté SolarCity en 2016, un tribunal du Delaware a donné son feu vert après des années de litige, mais a estimé que l’entreprise aurait dû former un comité indépendant.

"Une opération dans laquelle un seul homme dirige les deux entités soulèvera des questions épineuses en matière de gouvernance", a déclaré Josh Gilbert, analyste en chef pour la région APAC chez eToro.

La pertinence économique du projet, et pas seulement la procédure, pourrait également être déterminante. Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote, a indiqué que si Tesla avait davantage intérêt à explorer les synergies en matière d’IA avec d’autres entreprises, l’opération "pourrait être rejetée par les investisseurs".

Tesla devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés. Les analystes ont indiqué qu’ils surveillaient également les informations relatives aux discussions de fusion dans les documents réglementaires, en vue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du constructeur automobile prévue le 3 décembre.