Accord historique de 4,3 milliards de dollars entre BHP et Wheaton
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 09:30

Le groupe minier BHP signe un contrat de vente anticipée d'argent avec Wheaton Precious Metals, société spécialisée dans le "streaming" de métaux précieux. Selon les termes de l'accord, BHP recevra un paiement initial de 4,3 milliards de dollars à la finalisation de la transaction.

En échange, BHP livrera à Wheaton une quantité d'argent calculée sur la base de sa part de la production d'argent de la mine d'Antamina, située au Pérou et dont le groupe minier est actionnaire, via sa participation de 33,75% dans Compañía Minera Antamina S.A. (CMA).

Wheaton paiera également à BHP 20% du cours au comptant ( spot ) de l'argent au moment de la livraison pour chaque once d'argent livrée à Wheaton dans le cadre de l'accord.

Une fois que 100 millions d'onces d'argent auront été livrées à Wheaton, le flux sera réduit et BHP livrera l'équivalent de 22,5% de l'argent produit par Antamina sur le restant de la durée de vie de la mine.

Dans le secteur minier, le streaming (ou "contrat de flux") est un mode de financement hybride, à mi-chemin entre le prêt bancaire et la prise de participation, mais qui porte sur la production future.

Cette opération constitue la transaction de streaming la plus importante à ce jour en termes de paiement initial reçu.

Les droits de BHP en tant qu'actionnaire de CMA et ses obligations en vertu de l'accord de coentreprise restent inchangés. L'accord n'aura aucun impact sur les contrats clients existants de BHP.

La transaction devrait être finalisée le 1er avril.

