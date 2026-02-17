Accord historique de 4,3 milliards de dollars entre BHP et Wheaton
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 09:30
En échange, BHP livrera à Wheaton une quantité d'argent calculée sur la base de sa part de la production d'argent de la mine d'Antamina, située au Pérou et dont le groupe minier est actionnaire, via sa participation de 33,75% dans Compañía Minera Antamina S.A. (CMA).
Wheaton paiera également à BHP 20% du cours au comptant ( spot ) de l'argent au moment de la livraison pour chaque once d'argent livrée à Wheaton dans le cadre de l'accord.
Une fois que 100 millions d'onces d'argent auront été livrées à Wheaton, le flux sera réduit et BHP livrera l'équivalent de 22,5% de l'argent produit par Antamina sur le restant de la durée de vie de la mine.
Dans le secteur minier, le streaming (ou "contrat de flux") est un mode de financement hybride, à mi-chemin entre le prêt bancaire et la prise de participation, mais qui porte sur la production future.
Cette opération constitue la transaction de streaming la plus importante à ce jour en termes de paiement initial reçu.
Les droits de BHP en tant qu'actionnaire de CMA et ses obligations en vertu de l'accord de coentreprise restent inchangés. L'accord n'aura aucun impact sur les contrats clients existants de BHP.
La transaction devrait être finalisée le 1er avril.
A lire aussi
-
(AOF) - Vicat (-5,32%, à 69,40 euros) est logée à la dernière place de l'indice SBF 20 au lendemain de la publication de ses résultats annuels. A l'ouverture des marchés, le cimentier chutait même de plus de 9% malgré la confirmation de ses objectifs de moyen terme. ... Lire la suite
-
La dette publique de l'Espagne a de nouveau reculé l'an dernier pour s'établir à 100,8% du Produit intérieur brut (PIB) fin décembre, contre 101,7% un an plus tôt, grâce à la forte croissance économique enregistrée par le pays, a annoncé mardi la Banque d'Espagne. ... Lire la suite
-
L'économie allemande devrait connaître une croissance de 1,0% cette année, après une précédente prévision de 0,7%, mais une année de réformes est nécessaire pour parvenir à une reprise durable, a déclaré mardi la Chambre de commerce et d'industrie allemande ... Lire la suite
-
Le gouvernement espagnol a ordonné aux procureurs d'enquêter sur les plateformes de réseaux sociaux X, Meta et TikTok pour diffusion présumée de contenus pédopornographiques générés par l'intelligence artificielle (IA), a déclaré mardi le président du gouvernement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer