Accord finalisé entre le groupe Stef et Christian Cavegn AG

(AOF) - Le groupe Stef annonce la finalisation de l'accord portant sur l’acquisition de la société Christian Cavegn AG par sa filiale Stef Suisse. Ces deux acteurs du transport et de la logistique alimentaire sous température dirigée vont collaborer ensemble au service des industriels de l'agroalimentaire, des grossistes, de la grande distribution, du commerce de détail et de la restauration hors domicile.

Cette acquisition pour Stef Suisse lui permet de se développer considérablement dans le transport domestique et de proposer une large gamme de prestations transport et logistique, tant en Suisse qu'en Europe.

AOF - EN SAVOIR PLUS