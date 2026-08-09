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Accord entre La Syrie et la Russie sur l'avenir des bases de Tartous et de Hmeimim
information fournie par Reuters 09/08/2026 à 14:34
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La Syrie et la Russie ont conclu un protocole d'accord au sujet de l'avenir des bases russes de Tartous et de Hmeimim, a déclaré dimanche le ministère syrien des Affaires étrangères, selon l'agence de presse officielle syrienne SANA.

Le ministère a déclaré à l'agence SANA que les deux pays allaient entamer la réorganisation de la présence russe sur la côte syrienne dans le cadre de ce protocole d'accord, conclu à l'issue de 18 mois de négociations intensives.

Il n'a donné aucun détail sur ce que cette réorganisation impliquerait.

(Tala Ramadan, Version française Benoit Van Overstraeten)

Syrie

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