Accord entre La Syrie et la Russie sur l'avenir des bases de Tartous et de Hmeimim

La Syrie et la Russie ont conclu un protocole d'accord au sujet de l'avenir des bases russes de Tartous et de Hmeimim, a déclaré dimanche le ministère syrien des Affaires étrangères, selon l'agence de presse officielle syrienne SANA.
Le ministère a déclaré à l'agence SANA que les deux pays allaient entamer la réorganisation de la présence russe sur la côte syrienne dans le cadre de ce protocole d'accord, conclu à l'issue de 18 mois de négociations intensives.
Il n'a donné aucun détail sur ce que cette réorganisation impliquerait.
(Tala Ramadan, Version française Benoit Van Overstraeten)
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