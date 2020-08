Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord de partenariat entre les holdings des familles Arnault et Lagardère Reuters • 19/08/2020 à 08:35









ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LES HOLDINGS DES FAMILLES ARNAULT ET LAGARDÈRE PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration de Financière Agache, la holding familiale de Bernard Arnault, PDG du géant français du luxe LVMH a validé la prise de participation au sein de la holding personnelle d'Arnaud Lagardère, ont annoncé les deux parties mercredi dans un communiqué. "Le Conseil d'administration de Financière Agache (filiale de Groupe Arnault) s'est réuni pour approuver l'investissement au sein de Lagardère Capital & Management annoncé le 25 mai 2020", est-il précisé. A l'issue de cette opération, qui doit être réalisée "début septembre", Financière Agache détiendra une participation représentant environ 27% du capital de Lagardère Capital & Management. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris 0.00% LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -0.35% LAGARDERE Euronext Paris -0.20% VIVENDI Euronext Paris -0.25%