Accord commercial entre l'UE et les États-Unis : le secteur européen de la défense confronté à l'incertitude

Un A400M de la Luftwaffe, produit par Airbus. (Crédits: Airbus - P.PIGEYRE/MASTERFILMS)

Par l'équipe Van Eck

Le secteur européen de la défense est confronté à une vague d'incertitude alors que les détails d'un nouvel accord commercial entre l'UE et les États-Unis continuent d'être dévoilés. Malgré l'optimisme général du marché, les actions européennes du secteur de la défense ont reculé lundi sur Xetra1 après l'annonce de l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis. Cela intervient alors que le secteur mondial de la défense, porté par les gains des entreprises américaines, semble bénéficier de cet accord commercial potentiel.

Détails de l'accord commercial et réactions du marché

L'accord commercial, qui prévoit d'importants achats d'équipements de défense auprès des États-Unis, est encore en cours de négociation. L'indice Stoxx Europe 600 reste légèrement positif, mais les actions européennes du secteur de la défense ont chuté lundi, les investisseurs évaluant les implications d'une augmentation des investissements de l'UE dans les entreprises américaines de défense.

Au début de l'année, les membres de l'OTAN se sont engagés à porter leurs dépenses de défense à 3,5 % du PIB, avec des dépenses supplémentaires pouvant porter le total à 5 %. Selon les projections de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les membres de l'UE membres de l'OTAN ont dépensé environ 361 milliards de dollars pour la défense en 2024. Pour atteindre l'objectif de 3,5 % d'ici 2035, il faudrait presque tripler ce chiffre pour le porter à 944 milliards de dollars2.

Questions clés et inconnues

Une part importante de ces dépenses a traditionnellement servi à soutenir les entreprises nationales et l'entretien général. Cependant, il existe aujourd'hui une forte pression en faveur de l'achat de munitions modernes, l'initiative « ReArm Europe » de l'UE encourageant les États membres à privilégier les fournisseurs européens. Ce changement n'a pas été bien accueilli par certains responsables américains3, étant donné que l'Europe a toujours été fortement dépendante des fournitures de défense américaines. Entre 2020 et 2024, les États-Unis ont représenté environ 64 % des armes importées par les États européens membres de l'OTAN.

L'accent mis par l'accord commercial sur la défense a peut-être été une concession pragmatique pour les diplomates de l'UE. Le SIPRI a exprimé ses inquiétudes quant aux ambitions de l'UE pour les fabricants nationaux d'équipements de défense4, citant les difficultés liées à l'augmentation de la production, l'inflation des coûts due aux politiques protectionnistes et le déséquilibre persistant entre l'offre et la demande au sein du bloc. En outre, les États-Unis ont traditionnellement alloué une part importante de leur budget de défense à la recherche et au développement (R&D), un domaine dans lequel l'Europe pourrait devoir investir davantage pour combler le fossé technologique.

Impact sur les entreprises

Les entreprises américaines sous-traitantes du secteur de la défense devraient être les principales bénéficiaires de cet accord. Si les entreprises européennes du secteur de la défense ont réagi négativement à cette nouvelle, elles pourraient néanmoins en tirer des avantages à long terme si la taille globale du marché européen de la défense croît plus rapidement que ce que les entreprises locales peuvent absorber. Cela pourrait créer des opportunités tant pour les fournisseurs américains qu'européens, même si la dynamique initiale favorise les entreprises américaines.

Cependant, le secteur est confronté à des risques importants, notamment les changements de politique gouvernementale, les coupes budgétaires dans le domaine de la défense, les contrôles à l'exportation et les menaces liées à la cybersécurité. Ces facteurs pourraient entraîner des pertes substantielles, et les reprises passées du marché pourraient ne pas se reproduire.

Conclusion

Alors que l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis continue d'évoluer, le secteur européen de la défense fait face à une période d'incertitude et de transformation potentielle. Si cet accord offre des opportunités de croissance et de collaboration, il met également en évidence les défis et les risques liés à l'évolution des stratégies d'approvisionnement en matière de défense. Les investisseurs et les acteurs du secteur suivront de près la situation à mesure que de nouveaux détails seront dévoilés…