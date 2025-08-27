Accor: une nouvelle Directrice générale Asie du Sud
Accor exploite plus de 70 hôtels dans cette région et prévoit d'y ouvrir 30 adresses supplémentaires.
Ranju Alex officiait précédemment chez Marriott International en tant que Vice-Présidente régionale Asie du Sud, à la tête de plus de 170 hôtels.
Elle a occupé différents postes de direction chez Marriott International tout au long d'une carrière s'étalant sur plus de trente ans.
Ranju Alex a déclaré : ' Je suis ravie de rejoindre Accor, une entreprise qui réunit le portefeuille d'enseignes le plus intéressant et le plus complet de la région. Ce sera pour moi un honneur d'exercer cette fonction passionnante et de concrétiser la vision du Groupe en Asie du Sud. '
Valeurs associées
|43,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,09%
