 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 729,97
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accor: une nouvelle Directrice générale Asie du Sud
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 09:48

(Zonebourse.com) - Accor a annonce la nomination de Ranju Alex à la fonction de Directrice générale Asie du Sud (Inde, Bangladesh, Pakistan et Sri Lanka).

Accor exploite plus de 70 hôtels dans cette région et prévoit d'y ouvrir 30 adresses supplémentaires.

Ranju Alex officiait précédemment chez Marriott International en tant que Vice-Présidente régionale Asie du Sud, à la tête de plus de 170 hôtels.

Elle a occupé différents postes de direction chez Marriott International tout au long d'une carrière s'étalant sur plus de trente ans.

Ranju Alex a déclaré : ' Je suis ravie de rejoindre Accor, une entreprise qui réunit le portefeuille d'enseignes le plus intéressant et le plus complet de la région. Ce sera pour moi un honneur d'exercer cette fonction passionnante et de concrétiser la vision du Groupe en Asie du Sud. '

Valeurs associées

ACCOR
43,1000 EUR Euronext Paris +0,09%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, fait une déclaration à la presse lors de l'université d'été de la centrale syndicale à Boissy-la-Rivière, le 26 août 2025 dans l'Essonne ( POOL / Thibaud MORITZ )
    Avant la rentrée, des responsables de la CFDT pessimistes et "en colère"
    information fournie par AFP 27.08.2025 10:45 

    Pessimistes pour la rentrée, des responsables de la CFDT réunis mardi à l'université d'été de la première centrale syndicale ont fait part de leur colère face à un gouvernement qui "ne les écoute pas". "Aujourd'hui, nous sommes en colère", a lancé leur cheffe de ... Lire la suite

  • un hypermarché Géant Casino (Crédit: / Adobe Stock)
    Casino: de retour sur le maillot des Verts
    information fournie par Cercle Finance 27.08.2025 10:28 

    (Zonebourse.com) - Casino a annoncé mercredi que son logo ferait son retour sur le maillot des Verts cette saison, même si cela ne concernera que la version dite 'pré-game' des tenues du club de football, c'est-à-dire celles portées lors des échauffement d'avant-match. ... Lire la suite

  • ID LOGISTICS GROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    ID LOGISTICS GROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 27.08.2025 10:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Loïs Serre (g) et Josh Chergui, membres du groupe Trinix, le 22 août 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Porté par "Vaitimbora", tube de l'été, Trinix poursuit son voyage musical
    information fournie par AFP 27.08.2025 10:14 

    Après le tube de l'été "Vaitimbora", Trinix, le duo de DJ au milliard de streams, sort vendredi "Origin", album antidote contre le blues de la rentrée dont les mélodies se répandent par "la magie d'internet". "Aux prémices du projet, on mélangeait le côté un peu ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank