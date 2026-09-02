Accor-Une émission d'OCEANES à échéance 2032 pour un montant nominal de €380 mlns

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* UNE ÉMISSION D'OCEANES À ÉCHÉANCE 2032 POUR UN MONTANT NOMINAL DE 380 MLNSD'EUROS
* UNE OFFRE CONCOMITANTE DE RACHAT PARTIEL DE SES OCEANES EN CIRCULATION À ÉCHÉANCE 2027
* LES OBLIGATIONS AURONT UNE VALEUR NOMINALE UNITAIRE DE 100 000 EUROS
Texte original [https://tinyurl.com/39dvt9n7]
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(Rédaction de Gdansk)
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