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Accor-Une émission d'OCEANES à échéance 2032 pour un montant nominal de €380 mlns
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 07:53
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Accor SA ACCP.PA :

* UNE ÉMISSION D'OCEANES À ÉCHÉANCE 2032 POUR UN MONTANT NOMINAL DE 380 MLNSD'EUROS

* UNE OFFRE CONCOMITANTE DE RACHAT PARTIEL DE SES OCEANES EN CIRCULATION À ÉCHÉANCE 2027

* LES OBLIGATIONS AURONT UNE VALEUR NOMINALE UNITAIRE DE 100 000 EUROS

Texte original [https://tinyurl.com/39dvt9n7]

Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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