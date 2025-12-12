Accor se distingue, les analystes optimistes à l'approche de 2026
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 12:19
Autour de 12h00, le titre du groupe hôtelier prend 1,9% à comparer avec un gain de 0,7% pour l'indice SBF.
Dans une étude sectorielle diffusée dans la matinée, les analystes de Deutsche Bank indiquent avoir relevé de "conserver" à "achat" leur recommandation sur la valeur, avec un objectif de cours rehaussé de 48 à 53 euros.
Le bureau d'études recommande aux investisseurs de se positionner en vue de tirer parti des prochains catalyseurs de nature à faire remonter le titre, qu'il s'agisse de la prochaine cession d'Essendi (ex-AccorInvest), du raffermissement des tendances opérationnelles, de son niveau de valorisation tout à fait "correct" ou des prochaines redistributions promises aux actionnaires.
Jefferies, qui maintient son conseil d'achat sur le titre, indique de son côté avoir porté son objectif à 58 euros, ce qui représente un potentiel haussier de 27%, avant un exercice 2026 qui pourrait selon lui s'avérer décisif, entre la sortie programmée d'Essendi, une croissance qui s'annonce au-dessus de celle du secteur et un mouvement de revalorisation inévitable.
Accor est d'ailleurs sa valeur préférée ("top-pick") au sein du secteur hôtelier européen.
Aux niveaux de cours actuels, le titre n'affiche qu'une très légère hausse depuis le début de l'année ( 0,5%) à comparer avec une hausse de 10% pour l'indice SBF 120.
Valeurs associées
|46,850 EUR
|Euronext Paris
|+1,41%
A lire aussi
-
par Diana Mandia Wall Street est attendue en ordre dispersé vendredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, le Stoxx 600 s'acheminant vers sa troisième semaine consécutive de gains, alors que les investisseurs gardent l'espoir de nouvelles baisses des ... Lire la suite
-
Opération sauvetage, acte II : au lendemain de la décision de liquidation du groupe Brandt et de quelque 700 emplois, le ministre délégué à l'Industrie, Sébastien Martin, a assuré que le gouvernement croyait en la possibilité d'un "nouveau projet" industriel pour ... Lire la suite
-
UBS: Des élus suisses proposent un compromis sur les fonds propres, le titre à un plus haut de 17 ans
Un groupe de parlementaires suisses a proposé un compromis sur de nouvelles règles en matière de fonds propres pour UBS, a rapporté Neue Zuercher Zeitung, faisant grimper vendredi le cours de l'action à son plus haut niveau depuis 2008. Le gouvernement suisse souhaite ... Lire la suite
-
Renault Group a annoncé vendredi une restructuration de sa division de nouvelles mobilités "Mobilize Beyond Automotive", avec l'arrêt des activités d'autopartage, un ralentissement du déploiement des stations de charge rapide et un recentrage sur les activités ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer