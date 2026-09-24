Accor s'appuie sur un assistant IA à grande échelle

Le groupe hôtelier étend son recours à l'intelligence artificielle (IA) avec un compagnon conversationnel destiné à accompagner ses clients à chaque étape de leur voyage.

Accor annonce le lancement en version intégrale de "ALL Concierge", après une phase pilote initiée en juillet 2025 et nourrie par plus de 1 million de conversations clients.

Accessible 24h/24 et 7j/7, l'assistant peut notamment suggérer et comparer des hôtels, fournir des informations sur les offres, gérer les réservations et personnaliser ses réponses selon les préférences, les séjours passés et le profil de fidélité du client. Un collaborateur peut prendre le relais pour les demandes plus complexes, précise le groupe.

Le service est disponible en 11 langues sur l'application ALL Accor, ALL.com, WhatsApp et iMessage, avec une extension à l'ensemble des langues couvertes par le groupe prévue d'ici fin 2026.

Par ailleurs, Accor indique lancer "Butler", un assistant IA destiné aux équipes hôtelières, qui leur fournit informations, conseils et recommandations afin de simplifier leurs tâches quotidiennes et de leur permettre de consacrer davantage de temps aux clients.

Le titre Accor est stable ce matin, autour des 46 euros.