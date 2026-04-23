Accor: RevPAR +5,1% au 1er trimestre, l'activité "fortement impactée" au Moyen-Orient

Le logo du groupe hôtelier français Accor à Paris

Accor a fait ‌état jeudi d'un revenu par chambre disponible (RevPAR), l'un des principaux ​indicateurs de performance du secteur, en hausse de 5,1% au premier trimestre, le groupe citant malgré tout une activité "fortement ​impactée" au Moyen-Orient en raison du conflit en Iran.

"Au premier trimestre 2026, ​le groupe affiche une nouvelle ⁠fois des performances en croissance soutenue, la très ‌bonne dynamique du début d’année ayant permis de largement compenser les effets du conflit au Moyen-Orient", ​a déclaré Sébastien ‌Bazin, président-directeur général d'Accor, dans un communiqué.

Le ⁠communiqué précise toutefois que "l'impact potentiel du conflit actuel dans la zone autour de l’Iran et ses conséquences sur l’économie ⁠mondiale sont ‌aujourd’hui incertains."

Les Émirats Arabes Unis ont affiché un ⁠RevPAR en baisse de 9% au cours du ‌premier trimestre tandis que le RevPAR de l’Arabie ⁠Saoudite et de l’Egypte sont restés en croissance ⁠sur la ‌période, selon le communiqué.

Le Moyen-Orient regroupe 8% du portefeuille de ​chambres d'Accor à fin ‌décembre 2025, et 12% du volume d’affaires hébergement 2025.

Sur le premier trimestre de ​l'exercice, le chiffre d'affaires du groupe hôtelier ressort à 1,31 milliard d'euros, en hausse de 2,3% ⁠à taux de change constant.

En variation publiée, le chiffre d'affaires recule en revanche de 2,7% sur un an, les effets de change ayant eu un impact négatif de 66 millions d'euros, selon le groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)