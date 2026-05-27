Accor répond aux allégations de Grizzly Research, le titre grimpe

Le géant hôtelier a profité de son Assemblée Générale, tenue ce matin, pour répondre avec la plus grande fermeté aux accusations portées en mars dernier par le fonds américain Grizzly Research, qui pointait du doigt des failles dans les procédures de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants au sein des établissements du groupe.

Pour rappel, le fonds de vente à découvert, Grizzly Researsh, avait assuré en mars avoir contacté des hôtels Accor dans plus de 25 pays afin de réserver des chambres pour des filles mineures et des hommes adultes non apparentés dans un contexte sexuel évident sans avoir déclenché de signal d'alerte. Selon Grizzly, 80% des hôtels du groupe ont ainsi répondu aux sollicitations et accepté les demandes.

Pourtant, "nos demandes combinaient des mineurs, une zone de guerre active, une agence de mannequins non nommée, et un séjour de plus d'un mois sans parents ni autres tuteurs légaux", rapportaient alors les équipes de chez Grizzly.

Face à des allégations jugées "choquantes" par la direction, Accor a immédiatement réagi en lançant un double processus de vérification : un audit interne couplé à une expertise externe indépendante menée par le cabinet spécialisé Good Corporation . Cet examen approfondi a porté sur un échantillon représentatif de 255 hôtels répartis dans 56 pays, utilisant quatre méthodes de réservation distinctes et incluant des visites mystères dans 88 établissements.

Des biais méthodologiques majeurs pointés du doigt

Le Secrétariat Général d'Accor a profité de la tribune de l'AG pour démonter la méthodologie du rapport de Grizzly Research, qualifiée de profondément biaisée.

Selon Accor, le fonds de vente à découvert aurait notamment assimilé de simples envois de grilles tarifaires automatiques à des confirmations de réservations fermes. Le groupe hôtelier ajoute que son audit interne a révélé que les équipes sur le terrain avaient, dans la majorité des cas, interrompu volontairement les échanges dès lors qu'une demande paraissait suspecte ou lorsque le protocole exigeait la présentation de pièces d'identité et de justificatifs de filiation - des réactions rigoureuses que Grizzly a pourtant comptabilisées comme des "acceptations finales".

Ainsi, sur les 197 hôtels initialement ciblés par le fonds américain, seuls 12 présentaient des réponses incomplètes ou perfectibles, loin de la défaillance globale avancée, assure Accor.

Une politique de tolérance zéro renforcée

Si les conclusions des audits écartent formellement toute faille structurelle au sein du groupe, Accor a néanmoins annoncé une refonte et un durcissement de son programme de vigilance ( Watch ) articulé autour de trois axes.

Formations obligatoires et opérationnelles : 100 % des collaborateurs du groupe devront suivre des modules renforcés intégrant des cas pratiques pour mieux identifier et signaler instantanément les comportements suspects.

Durcissement contractuel : Accor va imposer des standards juridiques plus stricts et contraignants à ses propriétaires partenaires (hôtels managés et franchisés), assortis de sanctions claires et immédiates en cas de non-respect.

Coopération internationale : Le groupe intensifie son travail main dans la main avec l'ONG internationale ECPAT ainsi qu'avec les grandes associations professionnelles du secteur (AHLA, WSTA) pour mutualiser les meilleures pratiques sectorielles.

A la suite de cette mise au point, le titre Accor progresse de 2,7% à Paris.