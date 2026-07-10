Accor renforce son alliance avec Sun Group pour accélérer au Vietnam

Le groupe hôtelier prévoit d'ajouter plus de 5 300 clés en cinq ans afin d'étendre son portefeuille dans plusieurs destinations touristiques stratégiques du pays.

Accor annonce le renforcement de son partenariat stratégique avec le promoteur vietnamien Sun Group à travers un accord de développement portant sur plus de 5 300 clés (soit des chambres et unités d'hébergement comme des suites, villas ou appartements) sur les cinq prochaines années.

Les projets, situés notamment à Phu Quoc et Danang, comprendront des hôtels, des complexes touristiques et des résidences avec services.

L'accord prévoit également l'arrivée au Vietnam de plusieurs marques du groupe, dont Sofitel Serviced Residences, Swissôtel Living, TRIBE et SO/, tout en renforçant la présence de MGallery, Grand Mercure et ibis Styles.

Une première phase comprend 6 établissements totalisant 1 889 clés. Accor exploite actuellement 45 hôtels au Vietnam, son troisième marché en Asie hors Inde et Grande Chine, et estime que ce nouveau portefeuille renforcera sa position dans le pays.