Accor: refinancement partiel bouclé pour la dette hybride

(CercleFinance.com) - Accor a annoncé jeudi avoir bouclé le refinancement partiel de sa dette hybride, une opération qui a permis au groupe hôtelier de souscrire un nouvel emprunt dans des conditions plus avantageuses.



L'offre de rachat, lancée le 28 août et dont la finalisation est attendue le 9 septembre, devrait lui permettre d'acquérir près de 70,5% du montant initial des obligations existantes.



L'opération visait des obligations super subordonnées à durée indéterminée

remboursables à partir de l'année 5,5 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable pour montant de 500 millions d'euros, émises en 2019.



Sur cette somme, le montant racheté correspond à 352,3 millions d'euros, précise Accor.



Dans un communiqué, la société rappelle que cette transaction constituait une 'étape importante' de son refinancement suite au succès, à la fin du mois d'août, de son émission hybride perpétuelle d'un montant de 500 millions d'euros assortie d'un coupon de 4,875%.





Valeurs associées ACCOR 38,32 EUR Euronext Paris +0,74%