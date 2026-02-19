Accor recule à Paris après des résultats mitigés
Accor a enregistré en 2025 un résultat net ajusté part du groupe de 504 millions d'euros, en progression de 19% par rapport aux 423 millions d'euros réalisés en 2024. Le bénéfice par action dilué ajusté ressort à 1,84 euro, en hausse de 16% sur un an.
En revanche, en données publiées, le résultat net part du groupe ressort à 449 MEUR, en baisse de 26%.
De son côté, l'excédent brut d'exploitation courant s'est établi à 1 201 millions d'euros (conforme aux attentes des analystes), en hausse de 13,3% à taux de change constant, un niveau supérieur à la fourchette de 11%-12% annoncée par le groupe en octobre.
Le résultat avant impôt ressort en revanche à 651 MEUR, nettement en deçà du consensus (799 MEUR). Le groupe évoque notamment des produits et charges non courants de -63 millions d'euros, incluant une provision liée à des engagements dans une co-entreprise ainsi que des charges de transformation et de restructuration.
Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 5 639 millions d'euros (légèrement sous le consensus de 5,7 MdsEUR), en progression de 4,5% à taux de change constant ( 0,6% en publié), notamment tiré par le segment Luxe & Lifestyle avec un chiffre d'affaires en hausse de 9,8% à change constant, à 1 598 MEUR.
Ainsi, le RevPar progresse de 4,2% en 2025 (supérieur aux attentes de 3 à 4%), dont 7% au 4e trimestre.
Enfin, la génération de trésorerie reste solide : le free cash flow récurrent atteint 632 millions d'euros, en hausse de 3% malgré un effet défavorable de l'impôt sur les sociétés et du besoin en fonds de roulement.
"Cette amélioration, année après année, des résultats confirme la solidité du modèle du Groupe", a déclaré Sébastien Bazin, PDG d'Accor. "Nous poursuivons avec rigueur la mise en oeuvre de notre stratégie et sommes confiants dans notre capacité à afficher une nouvelle fois une amélioration de nos performances opérationnelles et financières."
Accor a aussi confirmé la progression des discussions en vue de la cession de sa participation de 30,6% dans Essendi (ex-AccorInvest) à "un investisseur de premier plan". Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Accor visant à renforcer son modèle "asset-light" et à se recentrer sur les activités de management et de franchise.
Pour 2026, le groupe confirme ses ambitions de croissance à moyen terme, notamment une hausse annuelle de l'EBE courant de 9% à 12% à taux de change constant, malgré un effet de change anticipé négatif de 30 millions d'euros.
L'entreprise prévoit également un retour aux actionnaires de 3 milliards d'euros sur la période 2023-2027, dont un programme de rachat d'actions de 450 millions d'euros dès 2026.
L'avis des analystes
Réagissant à cette publication, AlphaValue pointe des chiffres réels inférieurs à ses prévisions, "principalement en raison d'une provision imprévue liée à la coentreprise et à sa transformation, et d'un résultat net globalement inférieur aux attentes concernant les participations (principalement Essendi)".
De son côté, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre Accor, avec un objectif de cours inchangé à 58 euros, saluant des résultats "solides dans l'ensemble" et des objectifs à moyen terme (croissance du RevPar de 3-4% et de l'EBITDA LFL de 9-12%) qui confortent le cas d'investissement positif.
Pour sa part, Oddo BHF maintient sa recommandation "Surperformance" sur le titre Accor, avec un objectif de cours inchangé à 55 euros. Le bureau d'études met en avant une guidance 2026 offrant "un léger potentiel de hausse". Il ajoute que le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de 450 millions d'euros et la poursuite du processus de cession de 30,6% d'Essendi soutiennent un profil jugé attractif.
Enfin, UBS confirme son conseil "achat" sur le titre Accor et relève son objectif de cours de 57,85 euros à 60 euros. Le bureau d'analyses met en avant une dynamique solide dans le segment Luxury & Lifestyle ( 20% d'EBITDA) et une croissance du parc de chambres de 3,7%, au-dessus de l'objectif de 3,5%, avec un pipeline supérieur à 257 000 chambres.
