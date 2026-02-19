Numérique : les infractions ont augmenté de 12% par an depuis 2016

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

"100.700 personnes ont été mises en cause pour des atteintes numériques", environ "86% d'entre-elles étaient majeures", selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) ce jeudi 19 février.

"453.200 crimes et délits". Les infractions liées au numérique enregistrées par les service de sécurité ont augmenté de 14% en 2025 par rapport à l'année précédente, selon des données du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) rendues publiques ce jeudi 19 février. Parmi ces 453.200 crimes et délits, "280.500 atteintes aux biens et 146.900 atteintes à la personne" sont dénombrées. En moyenne, ces infractions ont augmenté de 12% par an entre 2016 et 2025, note le SSMSI.

Parmi les infractions, "17.600 impactent spécifiquement le fonctionnement des outils numériques", selon le service statistique. Il relève que "100.700 personnes ont été mises en cause pour des atteintes numériques". Environ "86% d'entre-elles étaient majeures". Dans le détail, les atteintes aux biens à l'aide d'un outil numérique ont progressé de 14% par rapport à 2024. Les autres types d'atteintes sont également en hausse : +13% pour les atteintes à la personne, +19% pour les atteintes aux institutions, +4% pour les atteintes à la législation spécifique au numérique.

Au sein des différentes catégories d’atteintes, l'outil numérique peut être "un support de l’atteinte ou bien l’atteinte peut le viser directement". "En 2025, 17.600 atteintes impactant spécifiquement le fonctionnement des outils numériques ont été enregistrées, soit une augmentation de 4% en un an", note le service statistique.