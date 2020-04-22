Accor-Recul de 17% du CA au T1, RevPAR -25,4%
Reuters•22/04/2020 à 17:48
22 avril (Reuters) -
* ACCOR SA - CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE AU T1 EUR 768 MLNS VERSUS EUR 925 MLNS IL Y A UN AN
* ACCOR SA - CHIFFRE D'AFFAIRES D'HOTELSERVICES AU T1 EUR 540 MLNS, EN BAISSE DE 17,5% (EN DONNÉES COMPARABLES)
* ACCOR SA - REVENUE PAR CHAMBRE DISPONIBLE DU GROUPE EN BAISSE DE 25,4% AU T1, INCLUANT UNE BAISSE DE 62,6% POUR LE MOIS DE MARS
* ACCOR SA - A OUVERT 58 NOUVEAUX HÔTELS (PRÈS DE 8 000 CHAMBRES) AU T1 2020
* ACCOR SA - COVID-19: ESTIME À EUR 170 MLNS LE MANQUE À GAGNER EN TERMES D'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION POUR LE T1 2020
* ACCOR SA - COVID-19: AVRIL ET MAI DEVRAIENT ÊTRE LES MOIS LES PLUS DIFFICILES DE L'ANNÉE, AVEC UN TAUX D'OCCUPATION TRÈS FAIBLE
* ACCOR SA - COVID-19: S'APPUIE SUR SA SITUATION FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE AVEC PLUS DE EUR 2,5 MDS DE LIQUIDITÉS DISPONIBLES À FIN MARS
* ACCOR SA - COVID-19: S'APPUIE SUR UNE LIGNE DE FACILITÉ DE CRÉDIT REVOLVING NON TIRÉE DE EUR 1,2 MDS SANS TEST DE COVENANT AVANT JUIN 2021
* ACCOR SA - DANS LE BUT DE PRÉSERVER SES LIQUIDITÉS, ACCOR A ANNONCÉ LA SUSPENSION DES PROGRAMMES DE RACHAT D'ACTIONS JUSQU'À NOUVEL ORDRE
* ACCOR SA - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE RETIRER LE PAIEMENT DU DIVIDENDE PRÉVU AU TITRE DE L'EXERCICE 2019, SOIT EUR 280 MLNS
(Rédactions de Paris et Gdansk)
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