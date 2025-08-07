Accor : rebondit sur 42E, fuse à la hausse au-delà des 44,7E information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 13:56









(Zonebourse.com) - Accor :rebondit à 2 reprises sur 42E, puis fuse à la hausse au-delà des 44,7E (débordant la MM100 vers 44,5E).

Le prochain objectif sera la MM200 qui gravite vers 45,4E, puis l'ex-résistance des 47,9E de la mi-mai.

La configuration moyen terme demeure un 'M' baissier sous 50,3/50,5E (mi février 2025 puis le 28 juillet.





Valeurs associées ACCOR 45,0000 EUR Euronext Paris +5,36%