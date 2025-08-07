Accor : rebondit sur 42E, fuse à la hausse au-delà des 44,7E
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 13:56
Le prochain objectif sera la MM200 qui gravite vers 45,4E, puis l'ex-résistance des 47,9E de la mi-mai.
La configuration moyen terme demeure un 'M' baissier sous 50,3/50,5E (mi février 2025 puis le 28 juillet.
Valeurs associées
|45,0000 EUR
|Euronext Paris
|+5,36%
