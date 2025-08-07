 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 731,47
+1,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accor : rebondit sur 42E, fuse à la hausse au-delà des 44,7E
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 13:56

(Zonebourse.com) - Accor :rebondit à 2 reprises sur 42E, puis fuse à la hausse au-delà des 44,7E (débordant la MM100 vers 44,5E).
Le prochain objectif sera la MM200 qui gravite vers 45,4E, puis l'ex-résistance des 47,9E de la mi-mai.
La configuration moyen terme demeure un 'M' baissier sous 50,3/50,5E (mi février 2025 puis le 28 juillet.

Valeurs associées

ACCOR
45,0000 EUR Euronext Paris +5,36%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'emblématique château d'eau de Warner Bros. est photographié sur le terrain des studios Warner Bros. à Burbank, en Californie
    Warner Bros Discovery affiche un bénéfice trimestriel surprise
    information fournie par Reuters 07.08.2025 14:41 

    Warner Bros Discovery a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation surprise au deuxième trimestre, un résultat rendu possible grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés avec le déploiement à l'international de HBO Max et aux succès tels que "Minecraft, le film", ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump en réunion avec la présidente de la Commission européenne à Turnberry, en Écosse
    Analyse: Trump semble remporter sa guerre commerciale, mais des obstacles demeurent
    information fournie par Reuters 07.08.2025 14:35 

    par Andrea Shalal Au premier abord, Donald Trump apparaît comme victorieux de la guerre commerciale mondiale qu'il a déclenchée depuis son retour à la Maison blanche en janvier dernier. Le président américain a fait plier à sa volonté des partenaires commerciaux ... Lire la suite

  • Incendie dans les collines du sud de la France près de Narbonne
    France: L'Aude toujours en proie aux flammes, l'incendie perd en intensité
    information fournie par Reuters 07.08.2025 14:30 

    par Manon Cruz et Abdul Saboor La progression du feu dans l'Aude a perdu jeudi en intensité mais l'incendie de forêt, le plus grand observé en France depuis près de huit décennies, n'était toujours pas fixé après deux jours à lutter contre les flammes. "La progression ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 07.08.2025 14:28 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Ralph Lauren et Intel) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,42% pour le Dow Jones .DJI , de 0,58% pour le Standard &

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank