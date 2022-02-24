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Accor publie un CA annuel en hausse à 2,20 milliards d'euros
information fournie par Reuters24/02/2022 à 07:49

24 février (Reuters) - ACCOR ACCP.PA :

* EN 2022, LA FINALISATION DU PLAN RÉSULTERA EN UN IMPACT POSITIF DE 50 MILLIONS D’EUROS SUR L’EBE.

* POUR L’EXERCICE 2022, LE GROUPE ANTICIPE UNE CROISSANCE NETTE DU RÉSEAU DE 3,5%

* PLAN D’ÉCONOMIE DE COÛTS RÉCURRENTS RESET DE 200 MILLIONS D’EUROS FINALISÉ À LA FIN DE L’ANNÉE 2022

* CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2021 EUR 2,20 MDS CONTRE EUR 1,62 MD IL Y A UN AN

* EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION EN 2021 À EUR 22 MLNS CONTRE PERTE DE EUR 391 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 2021 EUR 85 MLNS CONTRE UNE PERTE DE EUR 1,99 MD IL Y A UN AN

* CASH-FLOW RÉCURRENT À FIN DÉCEMBRE NÉGATIF DE EUR -246 MLNS CONTRE NÉGATIF DE EUR -727 MLNS IL Y A UN AN

* LA CONSOMMATION DE LIQUIDITÉ MOYENNE MENSUELLE S’INSCRIT EN FORTE BAISSE SUR L’EXERCICE 2021 À 20 MILLIONS D’EUROS CONTRE 61 MILLIONS D’EUROS EN 2020

* VISE À RESTAURER UN DIVIDENDE ORDINAIRE CALCULÉ SUR LA BASE DE 50% DE SON FREE CASH-FLOW RÉCURRENT, EN LIGNE AVEC SA POLITIQUE DE DIVIDENDE HISTORIQUE

* À FIN DÉCEMBRE 2021, EN AJOUTANT LES DEUX LIGNES DE CRÉDIT NON-TIRÉES DE 1,8 MILLIARD, ACCOR DISPOSE DE 3,4 MILLIARDS DE LIQUIDITÉ

Texte original sur Eikon nNDL2Mc0SL Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA

(Gdansk Newsroom)

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