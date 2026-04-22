Accor publie présentation pour assemblée générale ordinaire du 27 mai 2026

* Accor convoque assemblée générale ordinaire au siège, 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, avec options participation en présentiel, vote par correspondance, pouvoir au président ou mandat à un tiers. * Vote par correspondance structuré autour de 50 résolutions numérotées, avec choix Oui, Non ou Abstention pour chaque résolution. * En cas d’amendements ou de nouvelles résolutions présentés en séance, instruction par défaut fixée à un vote contre, avec possibilité d’opter pour pouvoir au président, abstention ou procuration à une personne nommée. * Absence de sélection explicite sur formulaire daté et signé entraîne automatiquement un pouvoir au président de l’assemblée. * Capital social indiqué à 704 121 948 EUR, société immatriculée sous 602 036 444 RCS Nanterre. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Accor SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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