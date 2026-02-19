Accor : l'excédent brut d'exploitation courant dépasse les attentes en 2025

Siège social de Accor à Issy-les-Moulineaux
Accor a annoncé jeudi un excédent brut d'exploitation courant en 2025 supérieur aux attentes, grâce à la diversification de son portefeuille hôtelier et à l'expansion de son programme de fidélité.
Le groupe a déclaré que son excédent brut d'exploitation courant s'élevait à 1,20 milliard d'euros l'année dernière, contre 1,12 milliard d'euros en 2024 et un consensus d'analystes compilé par la société de 1,19 milliard.
"Le groupe Accor affiche une nouvelle fois en 2025 des performances en croissance solide et en ligne avec ses objectifs moyen terme" a dit Sébastien Bazin, président-directeur général du groupe, dans un communiqué.
L'opérateur de marques telles que Ibis et Novotel a lancé en février un outil de réservation directe basé sur l'IA et ChatGPT, présenté comme un moyen de réduire la dépendance du groupe vis-à-vis des agences de voyage en ligne et de réduire les coûts de distribution.
Le revenu par chambre disponible (RevPAR), l'un des principaux indicateurs de performance du secteur, a augmenté de 4,2% pour atteindre 76 euros en 2025.
Accor a confirmé ses prévisions à moyen terme et a déclaré qu'il poursuivrait son programme de rachat d'actions avec un total de 450 millions d'euros prévu pour 2026.
(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Dimitri Rhodes, édité par Augustin Turpin)
