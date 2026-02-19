 Aller au contenu principal
Accor : l'excédent brut d'exploitation courant dépasse les attentes en 2025
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 08:26

Siège social de Accor à Issy-les-Moulineaux

Accor a annoncé ‌jeudi un excédent brut d'exploitation courant en 2025 ​supérieur aux attentes, grâce à la diversification de son portefeuille hôtelier et à l'expansion de son programme ​de fidélité.

Le groupe a déclaré que son excédent brut d'exploitation courant ​s'élevait à 1,20 milliard ⁠d'euros l'année dernière, contre 1,12 milliard d'euros en ‌2024 et un consensus d'analystes compilé par la société de 1,19 milliard.

"Le groupe Accor ​affiche une nouvelle ‌fois en 2025 des performances en ⁠croissance solide et en ligne avec ses objectifs moyen terme" a dit Sébastien Bazin, président-directeur général du ⁠groupe, dans ‌un communiqué.

L'opérateur de marques telles que Ibis ⁠et Novotel a lancé en février un outil ‌de réservation directe basé sur l'IA et ⁠ChatGPT, présenté comme un moyen de réduire ⁠la dépendance ‌du groupe vis-à-vis des agences de voyage en ligne ​et de réduire ‌les coûts de distribution.

Le revenu par chambre disponible (RevPAR), l'un des principaux indicateurs ​de performance du secteur, a augmenté de 4,2% pour atteindre 76 euros en 2025.

Accor ⁠a confirmé ses prévisions à moyen terme et a déclaré qu'il poursuivrait son programme de rachat d'actions avec un total de 450 millions d'euros prévu pour 2026.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Dimitri Rhodes, édité ​par Augustin Turpin)

