Accor, Kering, Thales...l'agenda société France du jour

(AOF) - Accor
Le groupe hôtelier indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste de la certification présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur livrera ses résultats du troisième trimestre.
Groupe ADP
Le groupe aéroportuaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Guerbet
Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste des études de marché livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le géant du luxe signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Maisons du monde
Le distributeur de meubles et d'objets de décoration indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'opérateur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Pierre et Vacances
Le spécialiste du tourisme de proximité dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Le constructeur automobile présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Roche Bobois
Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.
Le groupe haute technologie spécialisé dans la défense publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Tikehau
Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'équipementier automobile livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe de BTP communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
La société d'investissement rendra compte son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
