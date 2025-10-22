information fournie par AOF • 22/10/2025 à 17:37

Accor, Kering, Thales...l'agenda société France du jour -

(AOF) - Accor

Le groupe hôtelier indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Alten

Le spécialiste européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bureau Veritas

Le spécialiste de la certification présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Dassault Systèmes

L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur livrera ses résultats du troisième trimestre.

Groupe ADP

Le groupe aéroportuaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Ipsos

Le spécialiste des études de marché livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Kering

Le géant du luxe signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Maisons du monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Orange

L'opérateur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pierre et Vacances

Le spécialiste du tourisme de proximité dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Renault

Le constructeur automobile présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Seb

Le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

STMicroelectronics

Le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Thales

Le groupe haute technologie spécialisé dans la défense publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Tikehau

Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeo

L'équipementier automobile livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vinci

Le groupe de BTP communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Wendel

La société d'investissement rendra compte son chiffre d'affaires du troisième trimestre.