 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 232,50
-0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accor, Kering, Thales...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 22/10/2025 à 17:37

(AOF) - Accor

Le groupe hôtelier indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Alten

Le spécialiste européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bureau Veritas

Le spécialiste de la certification présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Dassault Systèmes

L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur livrera ses résultats du troisième trimestre.

Groupe ADP

Le groupe aéroportuaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Ipsos

Le spécialiste des études de marché livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Kering

Le géant du luxe signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Maisons du monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Orange

L'opérateur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pierre et Vacances

Le spécialiste du tourisme de proximité dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Renault

Le constructeur automobile présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Seb

Le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

STMicroelectronics

Le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Thales

Le groupe haute technologie spécialisé dans la défense publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Tikehau

Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeo

L'équipementier automobile livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vinci

Le groupe de BTP communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Wendel

La société d'investissement rendra compte son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Défense
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ACCOR
42,6300 EUR Euronext Paris +0,42%
ADP
121,8000 EUR Euronext Paris +1,00%
ALTEN
70,4000 EUR Euronext Paris -0,56%
BUREAU VERITAS
27,9600 EUR Euronext Paris +0,65%
DASSAULT SYSTEMES
30,1200 EUR Euronext Paris -0,50%
GUERBET
14,860 EUR Euronext Paris +0,54%
IPSOS
36,4400 EUR Euronext Paris -0,16%
KERING
317,3000 EUR Euronext Paris -2,07%
MAISONS DU MONDE
2,0350 EUR Euronext Paris +0,49%
ORANGE
14,0700 EUR Euronext Paris -0,39%
RENAULT
35,2800 EUR Euronext Paris -0,17%
ROCHE BOBOIS
36,4000 EUR Euronext Paris +0,28%
SEB
50,3000 EUR Euronext Paris +0,60%
STMICROELECTRONICS
25,4900 EUR Euronext Paris -4,06%
THALES
259,2000 EUR Euronext Paris +1,37%
TIKEHAU CAPITAL
18,3400 EUR Euronext Paris +0,55%
VALEO
10,1550 EUR Euronext Paris +1,55%
VINCI
122,2000 EUR Euronext Paris +1,12%
WENDEL
79,9500 EUR Euronext Paris -0,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank