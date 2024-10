Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: hausse de 12% du chiffre d'affaires à 1 434 ME information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 1 434 millions d'euros pour le troisième trimestre 2024, en croissance de 12% par rapport au troisième trimestre 2023. Cette augmentation se décline en une hausse de 7% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et de 18% pour la division Luxe & Lifestyle.



Au cours du troisième trimestre 2024, Accor a ouvert 47 hôtels correspondant à 8 000 chambres, soit une croissance nette du réseau de 3,2% au cours des 12 derniers mois.



La division Premium, Milieu de Gamme et Économique (PM&E) affiche un RevPAR en hausse de 5% par rapport au troisième trimestre 2023.



La division Luxe & Lifestyle (L&L) affiche un RevPAR en hausse de 7% par rapport au troisième trimestre 2023, principalement porté par la hausse du taux d'occupation.



Pour l'exercice 2024, Accor confirme ses perspectives. Le groupe s'attend à une croissance du RevPAR entre 4% et 5%, une croissance du réseau entre 3% et 4%, une contribution positive à l'EBE des Services aux Propriétaires.



Le groupe a revu à la hausse sa perspective d'Excédent Brut d'Exploitation Groupe désormais attendu entre 1 100 millions d'euros et 1 125 millions d'euros (auparavant ' entre 1 095 millions d'euros et 1 125 millions d'euros).





