L'indépendance d'une banque centrale n'est pas un obstacle à des taux bas, dit Villeroy de Galhau
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 18:57

Le gouverneur de la banque centrale française, M. Villeroy de Galhau

L'indépendance d'une banque centrale ne constitue pas un obstacle à un environnement de taux d'intérêt bas, a déclaré mercredi François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France (BdF) et membre de la Banque centrale européenne (BCE).

Ces propos font écho à ceux d'autres banquiers centraux qui défendent la préservation de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que la Maison blanche semble vouloir s'ingérer dans les décisions de l'institution.

Le président américain, Donald Trump, a publiquement critiqué à plusieurs reprises la Fed et son président, Jerome Powell, pour n'avoir pas baissé les taux directeurs et a entrepris récemment de limoger une gouverneure de la Fed, Lisa Cook.

"L'indépendance n'est pas un obstacle à des taux d'intérêt raisonnablement bas. Au contraire, elle en est une condition préalable", a déclaré François Villeroy de Galhau, lors d'une conférence à Vienne.

Selon le patron de la BdF, l'indépendance d'une banque centrale vis-à-vis des responsables politiques lui permet de contrôler l'inflation à long terme et d'ancrer les attentes d'inflation des ménages et des entreprises.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a averti lundi qu'il y aurait des répercussions sur l'économie mondiale si la Fed perdait son indépendance, au regard de taille de l'économie américaine.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey, s'est dit mercredi "très préoccupé" par les menaces qui pèsent sur l'indépendance de la Fed, estimant qu'il s'agit d'un problème "très grave".

(Rédigé par Leigh Thomas; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Banques centrales
