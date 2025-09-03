 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Solutions30: acquisition d'une participation majoritaire dans Elektra Realizacje
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 18:36

(Zonebourse.com) - Solutions30 annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Elektra Realizacje. Cette opération permet de renforcer la position du groupe sur le marché polonais des services énergétiques.

Basée à Wegrow, Elektra Realizacje est spécialisée dans la modernisation des réseaux électriques basse et moyenne tension.

L'entreprise propose une large gamme de services, notamment le remplacement de postes de transformation, le démantèlement et le remplacement d'appareillages de commutation, ainsi que la maintenance d'équipements électriques. Ses principaux clients sont des opérateurs énergétiques.

Adam Klein, directeur général de Solutions30 Pologne, a déclaré : ' Nous renforçons ainsi notre présence dans le secteur de l'énergie et posons des bases solides pour le développement de nouveaux services et projets innovants. '

Valeurs associées

SOLUTIONS 30
1,3830 EUR Euronext Paris -6,36%
