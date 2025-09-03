L'auteur de l'attaque de Marseille "pas radicalisé", souffrait de "troubles psychiatriques"

La police scientifique sur les lieux où cinq personnes ont été blessées par un homme muni de deux couteaux et d'une matraque et a été tué par des policiers, à Marseille, le 2 septembre 2025 ( AFP / Christophe SIMON )

L'auteur de l'attaque au couteau qui a fait cinq blessés mardi à Marseille "n'apparaissait pas radicalisé mais souffrant de troubles psychiatriques" suite à une enquête menée après un incident dans une mosquée de Sète (Hérault) en juin, a indiqué mercredi le procureur de Marseille.

Le parquet national anti-terroriste "ne souhaite pas retenir sa compétence" à l'heure actuelle sur ce dossier, même si l'homme a crié "Allah akbar" à plusieurs reprises lors de son "périple criminel" avant d'être abattu par des policiers, a précisé Nicolas Bessone au cours d'un point presse.

Les trois victimes touchées au couteau lors de l'attaque sont hors de danger, y compris le "colocataire" de l'assaillant dans un hôtel dont il avait été expulsé pour non paiement. Ce dernier était le plus grièvement touché, blessé au coeur.

L'assaillant, Abdelkader Dibi, un Tunisien de 35 ans en situation régulière en France, était connu pour "sa violence et de ses problèmes d'addiction à la fois à la cocaïne et à l'alcool", a précisé le procureur. Il avait notamment été condamné à La Rochelle pour des violences avec arme commises en 2023 sur un neveu.

Fin juin il avait été placé en garde à vue après un incident dans une mosquée de Sète où il "avait pris la parole en sous-entendant que le pays était gouverné par des juifs et des sionistes", propos pour lesquels il devait être prochainement jugé.

"Sur le plan d'une éventuelle radicalisation, il faisait l'objet d'un criblage (après l'incident sétois) dont il ressortait que l'individu n'apparaissait pas radicalisé mais souffrant de troubles psychiatriques", a souligné le procureur.

Il a par ailleurs estimé que "la légitime défense est très fortement envisagée au regard des éléments objectifs" concernant la confrontation avec l'équipe de quatre policiers qui sont intervenus et ont abattu l'assaillant alors qu'il les menaçait, armé de deux couteaux, dans une rue très fréquentée de l'hyper-centre de Marseille.

Six douilles ont été retrouvées sur les lieux, et l'attaquant a été touché par cinq balles, a précisé M. Bessone.