Accor et Al Qimmah Hospitality franchissent le cap des 4 000 chambres en Arabie saoudite

Le groupe hôtelier renforce son développement dans le Royaume avec la signature d'un Novotel de 850 chambres à La Mecque, dont l'ouverture est prévue en 2030.

Accor annonce l'extension de son partenariat stratégique avec Al Qimmah Hospitality, filiale de BinDawood Investment Company, portant leur portefeuille commun à plus de 4 000 chambres réparties dans 5 hôtels en Arabie saoudite.

Le nouvel accord porte sur un Novotel de 850 chambres à La Mecque, qui viendra compléter des établissements situés à La Mecque, Médine et Djeddah sur les segments premium, milieu de gamme et économique.

Le partenariat comprend désormais le Mercure Makkah Shesha, l'ibis Styles Makkah Mesfalah, le Mövenpick Madinah, le Swissôtel Jeddah et le futur Novotel Makkah.

Cette expansion accompagne les objectifs du plan Saudi Vision 2030 visant notamment à renforcer les infrastructures touristiques et les capacités d'accueil du Royaume.

Présent en Arabie saoudite depuis plus de 30 ans, Accor y exploite actuellement 48 hôtels totalisant plus de 21 600 chambres et dispose d'un portefeuille de projets de 47 établissements supplémentaires, représentant plus de 11 400 chambres.