Accor : dévisse de -10%, pulvérise le support des 45,4E
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 10:00

Accor dévisse de -10%, pulvérise le support des 45,4E, peut viser le comblement du "gap" des 42,3E du 23 octobre 2025 et on ne peut exclure le test du support des 40E survenu du 25 septembre au premier octobre.

Valeurs associées

ACCOR
44,5800 EUR Euronext Paris -9,50%
