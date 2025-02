Accor cherche à céder ses hôtels F1, selon Les Echos

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe hôtelier Accor souhaite se séparer des hôtels F1, une des marques d'entrée de gamme du groupe, affirme mercredi sur son site internet le quotidien économique Les Echos.

Les murs des hôtels, détenus en partie par AccorInvest (qu'Accor possède toujours à 30%), ainsi que la marque F1, détenue par Accor, seraient en passe d'être vendus.

Le quotidien cite comme possible repreneur le fonds d'investissement américain Fortress, et un montant de transaction qui "devrait dépasser 200 millions d'euros, dont environ 10% reviendront à Accor et le reste aux propriétaires des hôtels".

Contacté par l'AFP, le groupe Accor n'a pas souhaité faire de commentaires.

Géant français du secteur, le groupe Accor, dirigé par Sébastien Bazin, possède notamment les enseignes Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou encore Pullman.

La marque hotelF1, ex-Formule 1, se présente comme celle d'un "motel à la française" proposant des chambres "à tout petit prix". Son site internet dénombre 130 hôtels pour un peu plus de 10.000 chambres.

Autrefois pôle immobilier d'Accor, la société AccorInvest est propriétaire et exploitante d'un parc de 662 hôtels sous différentes marques du géant français de l'hôtellerie dans 24 pays, selon son site internet.