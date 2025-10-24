Accor : bondit au contact de la MM200 vers 44,60E
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 09:23
Accor se rapproche rapidement de la résistance des 45,20E du 19 août et pourrait viser dans la foulée les 45,35E du 8 août.
Valeurs associées
|44,4500 EUR
|Euronext Paris
|+5,31%
A lire aussi
-
La championne de biathlon Julia Simon est arrivée vendredi matin au tribunal correctionnel d'Albertville (Savoie) où elle doit répondre de soupçons de fraude à la carte bancaire aux dépens de deux personnes. A un peu plus de trois mois des Jeux olympiques d'hiver ... Lire la suite
-
(AOF) - A l'occasion de la publication de son point d'activité pour troisième trimestre, Wendel a annoncé être entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors, une société de gestion globale spécialisée ... Lire la suite
-
Le volet recettes du projet de budget de l'Etat, examiné à partir de vendredi dans l'hémicycle de l'Assemblée, contient de nombreux points de friction entre forces politiques qui devraient nourrir d'intenses débats et des doutes sur la possibilité d'un compromis. ... Lire la suite
-
La production auto britannique a chuté de plus d'un quart sur un an en septembre au Royaume-Uni, plombée par une cyberattaque qui a mis à l'arrêt pendant plus d'un mois Jaguar Land Rover (JLR), plus gros employeur du secteur au Royaume-Uni. Révélée le 2 septembre, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer