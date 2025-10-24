 Aller au contenu principal
Accor : bondit au contact de la MM200 vers 44,60E
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 09:23

Accor bondit au contact de la MM200 vers 44,60E, ouvrant au passage un 'gap' au-dessus des 42,6E (seuil pivot et résistance court terme) pour refermer au passage celui des 43,95E du 25 août.
Accor se rapproche rapidement de la résistance des 45,20E du 19 août et pourrait viser dans la foulée les 45,35E du 8 août.

Valeurs associées

ACCOR
44,4500 EUR Euronext Paris +5,31%
