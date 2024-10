Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor : beau rebond sur 38E, renoue avec les 40E information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 17:02









(CercleFinance.com) - Accor s'offre un beau rebond sur 38E et renoue avec les 40E.

La semaine s'achève toutefois sur un repli de -2,5% mais la cassure des 37,75E (support du 10 septembre) est évitée.

Une tendance plus haussière s'instaurerait au-delà de 40,8E, avec 42,3E en ligne de mire.







Valeurs associées ACCOR 39,56 EUR Euronext Paris +3,40%