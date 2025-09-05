Les constructeurs chinois à l'assaut du salon automobile de Munich

par Nick Carey, Christoph Steitz et Christina Amann

Les constructeurs automobiles chinois et européens devraient se bousculer au salon automobile de Munich la semaine prochaine, sur fond de concurrence accrue en Europe pour gagner des parts de marché.

Le salon IAA Mobility de Munich, le plus grand salon automobile biennal d'Europe, se tient alors que les constructeurs automobiles européens perdent du terrain en Chine, le plus grand marché mondial, dans le cadre d'une guerre des prix qualifiée de "darwinienne" par certains dirigeants d'entreprise. Pour échapper à la pression sur leur marché intérieur, les constructeurs automobiles chinois cherchent à se développer en Europe, notamment le spécialiste des véhicules électriques (VE) BYD, dont les ventes mondiales ont atteint 4,2 millions de voitures en 2024, soit dix fois plus qu'en 2019.

"C'est l'Europe contre la Chine", a déclaré Pedro Pacheco, vice-président de la recherche chez Gartner. "Les Chinois tentent de se développer en Europe, tandis que les Européens essaient de riposter dans le domaine des véhicules électriques et des logiciels."

BYD sera rejoint à Munich par d'autres constructeurs chinois, notamment Changan, GAC et la marque Hongqi de FAW.

"La Chine est non seulement de retour, mais plus présente que jamais", a renchéri Jan Heckman, directeur de division au sein du lobby automobile allemand VDA, ajoutant que le salon IAA comptera cette année 40% d'exposants chinois de plus qu'en 2023.

Selon les données de Jato Dynamics, les marques chinoises ont presque doublé leur part de marché européenne entre janvier et juillet 2025, atteignant 4,8% en glissement annuel.

La société de conseil McKinsey estime que les constructeurs chinois pourraient à terme égaler la part détenue actuellement par les constructeurs japonais et coréens, qui s'élève respectivement à 14% et 9%.

LA GUERRE COMMERCIALE MET L'ACCENT SUR L'EUROPE

Les constructeurs chinois ont augmenté leur part de marché sur le Vieux continent malgré les droits de douane récemment imposés par l'Union européenne (UE) sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

"Les droits de douane n'arrêteront pas les Chinois", a commenté Xing Zhou, du cabinet de conseil AlixPartners. "Les États-Unis étant inaccessibles pour des raisons politiques, il ne reste plus que l'Europe", a-t-il ajouté. Le constructeur de voiture de luxe Hongqi, jadis prisé par l'ex-président Mao Zedong, dévoilera lors du salon ses modèles EHS5, EHS7 et EHS9 et présentera sa stratégie européenne.

Chery, premier exportateur automobile chinois, doit lancer ses marques Omoda et Jaecoo en Allemagne, tandis que BYD présentera sa marque haut de gamme Denza et la berline hybride rechargeable Seal 6 DM-i Touring. En juillet, les ventes européennes de BYD ont bondi de 290% pour atteindre plus de 84.000 voitures. La faiblesse récente des ventes en Chine et la baisse de la production ajoutent une pression supplémentaire pour accélérer la croissance en Europe.

Les constructeurs automobiles européens, dont Mercedes-Benz, BMW et Renault, préparent une réponse musclée.

"Du point de vue des produits, l'IAA de cette année est beaucoup plus important pour les constructeurs automobiles européens et allemands qu'il y a deux ou quatre ans", a déclaré Harald Deubener, associé principal chez McKinsey.

BMW lancera son SUV iX3, premier de sa gamme de véhicules électriques Neue Klasse. Renault dévoilera sa Clio 6 et Mercedes-Benz présentera le GLC, premier d'une nouvelle génération de VE.

Volkswagen doit faire découvrir sa berline compacte ID. Polo, dont le prix démarrera à moins de 25.000 euros en 2026.

"Ce qui est particulièrement important, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de modèles de niche, mais de véritables facteurs de volumes, a déclaré Harald Deubener.

Pour Phil Dunne, directeur général du cabinet de conseil Stax, les constructeurs automobiles européens ont été lents à répondre au défi posés par leurs concurrents chinois.

"Les fabricants occidentaux ont été un peu trop complaisants (...) Ils devront s'habituer à une part de marché plus réduite, car les Chinois sont là pour rester."

(Rédigé par Nick Carey, Christoph Steitz et Christina Amann, avec la contribution d'Alessandro Parodi; version française Kate Entringer)