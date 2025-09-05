Safran envisage de céder une partie de ses activités d'équipements pour cabines, dit le FT

54e salon du Bourget

Safran envisage de céder une grande partie de ses activités d'équipements pour cabines, rapporte vendredi le Financial Times, citant trois personnes au fait de la question, ajoutant que cela ne concernait pas la production de sièges et que l'opération pourrait être valorisée à 1,5 milliard d'euros.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de Safran.

D'après les sources du Financial Times, il est attendu que ces actifs suscitent l'intérêt de sociétés d'investissement et d'équipementiers.

Le processus de réflexion mené par Safran en est à ses premiers stades, ont déclaré les sources, signalant que cette démarche pourrait ne pas être finalisée.

(Rédigé par Jean Terzian)