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Accor accélère son expansion en Chine avec un objectif de 1 600 hôtels
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 12:22

Le groupe hôtelier renforce ses partenariats locaux et mise sur le luxe pour soutenir sa croissance sur un marché qu'il considère comme stratégique.

Accor annonce le renforcement de ses ambitions en Chine, où il vise un parc de 1 600 hôtels d'ici 5 à 6 ans, contre plus de 830 établissements actuellement répartis dans plus de 50 villes. Le groupe souligne que la clientèle internationale de ses hôtels en Chine continentale a progressé de 46% sur un an depuis le début de l'année.

Le groupe renforce parallèlement ses partenariats avec Jin Jiang International Group, H World Group et Sunmei Hotels Group, tout en annonçant plusieurs nouveaux projets dans le segment du luxe, notamment sous les enseignes Fairmont, Sofitel, MGallery et Swissôtel.

Pour rappel, Accor exploite déjà plus de 50 hôtels de luxe dans la Grande Chine et compte plus de 40 projets en développement. Le groupe affirme vouloir poursuivre sa stratégie de montée en gamme afin d'accompagner la croissance du tourisme chinois et de consolider sa présence sur ce marché clé.

A mi-séance, le titre évolue à proximité immédiate de son point d'équilibre mais signe une progression de l'ordre de 4% depuis le début de l'année.

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