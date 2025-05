Accident mortel dans le Val-de-Marne: le rappeur Koba LaD jugé en juin

Le rappeur Koba LaD, le 4 mars 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le rappeur Koba LaD, impliqué dans un accident mortel à Créteil en septembre 2024, sera jugé le 25 juin pour homicide involontaire aggravé, a indiqué jeudi soir le parquet de Créteil sollicité par l'AFP, confirmant une information du Parisien.

Au volant d'une berline sportive de luxe et sous l'emprise de stupéfiants, le rappeur de 25 ans avait percuté à grande vitesse un camion à l'arrêt sur une bretelle de sortie d'une station-essence. Le passager avant, un ami proche, est décédé dans l'accident.

Condamné à de multiples reprises, l'artiste (Marcel Junior Loutarila à l'état civil) aux trois disques de platine et aux trois millions d'auditeurs mensuels sur Spotify est actuellement en détention provisoire dans le cadre de ce dossier.

Son casier judiciaire s'est encore alourdi en janvier, quand le tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne) l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement pour des violences commises en 2022 sur son manager historique.

En septembre 2024, il avait écopé à Paris d'un an de prison ferme pour des violences dans une boîte de nuit de la capitale deux ans plus tôt.

Quelques années auparavant, à Marseille en 2020, il avait été condamné à trois mois de prison avec sursis pour un autre accident de voiture.

Récemment, son nom a par ailleurs surgi autour de l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra, qui a coûté la vie à deux agents pénitentiaires au péage d'Incarville (Eure) le 14 mai 2024: Koba LaD a été mis en examen en mars dans cette affaire aux côtés de cinq autres personnes et placé sous contrôle judiciaire.

Cette mise en examen "ne repose tout simplement sur rien", avaient dénoncé ses avocats Mes Stéphane Cherqui et Arthur Vercken, jugeant que le rappeur n'était placé sous ce statut qu'"à cause de sa notoriété et au seul prétexte qu'il connaît des protagonistes de l'affaire".

Certains suspects dans ce dossier sont soupçonnés d'appartenir à la Black Manjak Family, présentée comme une organisation criminelle basée en Normandie et spécialisée dans les stupéfiants avec de possibles liens avec Koba LaD.

Koba LaD avait annoncé une tournée à travers la France pour 2025 mais cette accumulation de nuages judiciaires a assombri son avenir artistique pour une durée indéterminée.