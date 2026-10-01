Accenture vise une hausse annuelle du CA supérieure aux attentes

Le cabinet de conseil Accenture

ACN.N a annoncé jeudi une prévision de croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieure aux estimations, misant sur une forte demande de la part de ses clients pour ses services de conseil.

L'action de la société, dont le siège se trouve à Dublin, en Irlande, a progressé de plus de 7% en avant-Bourse.

Ces prévisions suggèrent une demande résiliente pour les activités de conseil et de services, malgré les incertitudes macroéconomiques.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 18,68 milliards de dollars (16,54 milliards d'euros) pour le quatrième trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 18,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle table sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 6%, contre une estimation moyenne des analystes de 3,9%.

(Rédigé par Prathik Jayaprakash à Bangalore ; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)