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Accenture va réaliser l'acquisition de McCoy pour renforcer son expertise SAP et l'innovation en IA
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 12:45
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Accenture annonce l'acquisition de McCoy, un partenaire néerlandais en transformation SAP pour les entreprises de taille moyenne.

McCoy rejoindra Accenture Edge, l'activité intermédiaire récemment lancée d'Accenture, renforçant ainsi sa capacité à aider les entreprises de ce segment à moderniser leurs opérations, adopter l'IA et stimuler la croissance.

McCoy a son siège aux Pays-Bas et possède des bureaux en Espagne ainsi qu'aux Philippines. L'entreprise conçoit, met en oeuvre et gère des solutions SAP à travers les ERP, les données, les solutions métier, les services gérés et l'intégration d'entreprise.

McCoy a construit des relations clients durables grâce à sa vaste expertise locale dans les secteurs de la haute technologie, de la fabrication, du secteur public, des services publics et du commerce de détail.

Ensemble, Accenture Edge et McCoy aideront leurs clients à moderniser plus rapidement les environnements SAP, à intégrer l'IA dans les processus métier clés et à étendre de nouvelles capacités avec moins de complexité.

" La modernisation SAP et l'IA deviennent de plus en plus une partie du même programme stratégique pour les entreprises de taille moyenne souhaitant accélérer leur croissance ", a déclaré Nicole van Det, DG d'Accenture Netherlands and Nordics.

" McCoy apportera une expertise approfondie en SAP, des relations clients solides et un modèle de livraison adapté nécessaires pour transformer cet agenda en valeur commerciale. "

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