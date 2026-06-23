Accenture va racheter pour 2 milliards de dollars d'actions supplémentaires

Accenture a annoncé mardi son intention d'augmenter de 2 milliards de dollars son programme de rachat d'actions au titre de son exercice 2025/2026 pour le porter à 7,5 milliards de dollars, une nouvelle qui était accueillie favorablement par les investisseurs en préouverture.

Dans un communiqué, le géant du conseil en technologies précise que son actuel plan de rachat de titres devrait s'achever d'ici au 31 août.

En tenant compte de cette augmentation et de ses dividendes, le spécialiste de l'externalisation prévoit de reverser à ses actionnaires quelque 11,5 milliards de dollars sur l'exercice 2025/2026, soit une augmentation de 38% en rythme annuel.

Un signal de confiance envoyé aux marchés

Ces annonces interviennent un peu moins d'une semaine après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes sur le plan des bénéfices mais de revenus et de prévisions jugés décevants par les analystes, qui s'étaient traduits par une dégringolade de 18% du cours de Bourse jeudi dernier à Wall Street.

D'après Accenture, ce niveau de valorisation ne reflète ni la solidité financière de l'entreprise, ni ses opportunités de croissance sur le long terme.

L'action gagnait 2,3% à 127,6 dollars mardi matin en cotations avant-Bourse.