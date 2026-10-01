Accenture termine l'exercice 2025-2026 en beauté

Accenture est attendu en forte progression à l'ouverture ce jeudi, à la suite d'une publication trimestrielle reflétant une fin d'exercice en beauté, avec un BPA meilleur que prévu et des objectifs optimistes pour son exercice 2026-2027.

Le groupe de conseil et de technologie publie, au titre de son 4e trimestre 2025-2026, un BPA en hausse de 9% à 3,29 USD, dépassant de près de 4% l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle en amélioration de 20 points de base à 15,3%.

Ses revenus se sont accrus de 6% à 18,68 MdsUSD ( 7% en monnaies locales), dépassant sa fourchette cible, qui allait de 17,75 à 18,40 MdsUSD, tandis que ses nouvelles commandes ont progressé de 4% ( 5% en monnaies locales) à 22,17 MdsUSD.

"Ces résultats témoignent de la confiance que nos clients continuent de nous accorder pour les accompagner dans leur transformation et la création de valeur. Ils reflètent également notre capacité à innover au quotidien ainsi que l'engagement exceptionnel de nos équipes", commente sa PDG Julie Sweet.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025-2026, la société a engrangé un BPA ajusté de 13,97 USD, dépassant ainsi la fourchette cible de 13,78 à 13,90 USD de sa dernière publication trimestrielle, pour une marge opérationnelle de 15,8% et des revenus en croissance de 5% en monnaies locales, contre des estimations précédentes de 3% à 4%.

Pour l'exercice qui commence, la direction d'Accenture vise un BPA ajusté compris entre 14,39 et 14,81 USD, une marge opérationnelle comprise entre 15,9% et 16,1%, ainsi qu'une croissance des revenus comprise entre 3% et 6% en monnaies locales.