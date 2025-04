Accenture: solution pour la collaboration multi-systèmes information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 14:47









(CercleFinance.com) - Accenture annonce le lancement de 'Trusted Agent Huddle', une solution visant à proposer une collaboration sécurisée entre agents issus de systèmes multiples via sa plateforme AI Refinery.



Concrètement, cette innovation à comme objectif de faciliter l'interopérabilité entre agents développés par les utilisateurs et partenaires tels qu'Adobe, AWS, Google Cloud, Microsoft ou Salesforce.



Selon Lan Guan, chief AI officer d'Accenture, cette 'collaboration multi-système transparente et sécurisée étendra l'impact et la promesse de l'IA agentique. '



S'appuyant sur des protocoles ouverts et à un algorithme propriétaire d'évaluation des agents, les organisations pourront transformer l'ensemble de leurs workflows, assure Accenture.



A ce titre, FedEx, en collaboration avec Accenture et NVIDIA, explore déjà l'utilisation de Trusted Agent Huddle pour renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement.





