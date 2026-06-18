Accenture signe $4,18 mds d'acquisitions et resserre sa prévision annuelle de CA

Accenture ACN.N a annoncé jeudi qu'il allait prendre une participation majoritaire dans la société de cybersécurité industrielle Dragos, ainsi que l'acquisition de deux entreprises, Dragos et runZero, pour un total combiné de 4,18 milliards de dollars (6,63 milliards d'euros).

L'action chutait cependant de 11% en avant-Bourse, le cabinet de conseil ayant revu à la baisse la fourchette haute de sa prévision de croissance annuelle du chiffre d'affaires, alors que les entreprises limitent leurs dépenses consacrées aux projets de conseil informatique non essentiels face à une conjoncture économique incertaine.

Ces acquisitions permettront à Accenture d’étendre ses activités de cybersécurité aux logiciels destinés à protéger les opérations industrielles et les infrastructures critiques, notamment les réseaux électriques, les pipelines, les usines et les centres de données, dans un contexte marqué par la montée des cybermenaces liées à l’intelligence artificielle et par les tensions géopolitiques.

Les trois opérations, dont la finalisation est prévue en août ou septembre sous réserve des autorisations réglementaires, permettront d’intégrer des sociétés dont le chiffre d’affaires annuel récurrent combiné s’élève à 208 millions de dollars et viendront renforcer l’activité de cybersécurité d’Accenture, qui pèse déjà 10 milliards de dollars.

Le groupe table par ailleurs désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 3% et 4%, contre 3% à 5% précédemment.

Il anticipe un chiffre d’affaires du quatrième trimestre compris entre 17,75 et 18,4 milliards de dollars, en-deçà de la moyenne de 18,47 milliards de dollars attendue par les analystes, selon les données LSEG.

La révision à la baisse des prévisions d'Accenture a eu pour effet une chute de 6,5% de l'action Capgemini CAPP.PA .

(Rédigé par Anhata Rooprai à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)