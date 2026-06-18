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Accenture recule après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires décevantes
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** L'action de la société de services informatiques et de conseil Accenture ACN.N recule de 11 % à 137,7 dollars en pré-ouverture

** La société révise à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de croissance annuelle de son chiffre d'affaires

** La société table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 3 % et 4 %, contre une prévision antérieure de 3 % à 5 %

** ACN prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 17,75 milliards et 18,4 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui s'élèvent à 18,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société conclut un accord visant à acquérir une participation majoritaire dans Dragos, ainsi que l’acquisition intégrale de runZero et de NetRise, dans le cadre d’une opération combinée évaluée à 4,18 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 18,72 milliards de dollars, est inférieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 18,75 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 42 % depuis le début de l'année

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